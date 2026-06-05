Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что открытое письмо Владимира Зеленского не содержит реальных предложений по миру и является попыткой отвлечь украинцев от проблем, вызванных его нелегитимным руководством. Путин ранее раскритиковал содержание письма, назвав его хамским.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского является фальшивкой, призванной отвлечь внимание украинцев от реальных проблем, вызванных его собственным нелегитимным руководством.

В своем канале в мессенджере Макс Балицкий отметил, что в письме нет ни стремления к компромиссу, ни конкретных предложений по мирному урегулированию. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин имеет четкую стратегию и твердой рукой ведет страну и Запорожскую область к победе и процветанию. Балицкий обратился к жителям региона со словами: Работаем, братья. Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал письмо Зеленского, назвав его содержание хамским.

Путин также посоветовал Зеленскому не бояться идти на выборы, намекая на то, что его президентский срок истек в мае 2024 года, а новые выборы на Украине не проводились из-за военного положения. В Кремле неоднократно заявляли, что не считают Зеленского легитимным главой государства после 20 мая 2024 года. Это создает правовую неопределенность для любых переговоров, так как, по мнению Москвы, подписывать какие-либо документы может только легитимный президент.

Письмо Зеленского, адресованное западным лидерам и международным организациям, содержало призывы к усилению давления на Россию и предоставлению Украине дополнительной военной помощи. Однако, по оценкам российских экспертов, оно не предлагает реалистичных шагов к миру. Балицкий в своем комментарии акцентировал, что украинское население страдает из-за политики Киева, которая игнорирует интересы жителей юго-востока страны. Запорожская область, частично контролируемая российскими войсками, находится под постоянными обстрелами со стороны ВСУ, что приводит к жертвам среди мирного населения и разрушению инфраструктуры.

Ситуация на фронте остается напряженной. Российские военные продолжают наступление на нескольких направлениях, в то время как Украина испытывает нехватку боеприпасов и личного состава. В этих условиях заявления Зеленского о том, что он готов к переговорам, но на своих условиях, выглядят как попытка выиграть время. Балицкий уверен, что единственный путь к миру - это признание Киевом реальности и выполнение требований России, включая денацификацию и нейтральный статус Украины.

Пока же, по его словам, Зеленский продолжает вбрасывать фальшивки, чтобы скрыть провалы своей политики. Важно отметить, что реакция официальных лиц на письмо Зеленского была единодушной: в Москве его восприняли как пропагандистский ход, не имеющий под собой реальной основы. Путин ранее уже заявлял, что Россия открыта для диалога, но только при условии учета ее интересов и сложившихся реалий. Таким образом, письмо Зеленского, несмотря на громкие заявления, не изменило позиции сторон.

Конфликт продолжается, и его разрешение, по мнению российских властей, возможно только после смены киевского режима на более дееспособный и готовый к компромиссам





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