Баллыны прогноз о страховой пенсии от 74 тысяч рублей при высоком доходе и длительном стажем

Кадр из видео. Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин поделился прогнозом о повышении размера страховой пенсии для россиян с высоким официальным доходом и длительным стажем. Он отметил, что размер пенсии напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Чтобы получить максимальный размер пенсии, гражданину потребуется работать десятилетиями с высокой зарплатой и ежегодно получать предельное число пенсионных баллов.

Россияне с высоким официальным доходом и длительным стажем в будущем смогут рассчитывать на страховую пенсию около 74 тысяч рублей. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин .

По словам специалиста, итоговая сумма напрямую зависит от количества накопленных пенсионных коэффициентов. Он пояснил, что для выхода на максимальные показатели гражданину нужно десятилетиями сохранять высокий официальный заработок и ежегодно получать предельное число пенсионных баллов.

"Если гражданин в течение 40 лет формировал по 10 пенсионных коэффициентов (ИПК), а также имеет коэффициенты за социально значимые периоды, например, в количестве 10,5 ИПК, то у него получится 410,5. Тогда размер страховой пенсии может составить 73 934 рубля". Экономист уточнил, что в 2026 году для получения максимальных 10 ИПК потребуется официальная зарплата примерно 248 тысяч рублей в месяц. Он отметил, что подобный уровень дохода уже встречается в ряде отраслей.

В их числе — сфера добычи газа, сегмент негосударственных пенсионных фондов и отдельные направления финансового рынка. Более высокие зарплаты, как уточнил эксперт, сейчас получают сотрудники перестраховочных и холдинговых компаний. Балынин отдельно напомнил, что пенсионные права формируются только с официальной зарплатой. По его словам, неофициальные выплаты сокращают будущую пенсию, поскольку с них не начисляют необходимые коэффициенты.

Эксперт также рассказал о механизме увеличения страховой пенсии через отсрочку выхода на заслуженный отдых. Он пояснил, что при более позднем оформлении выплат государство применяет повышающие коэффициенты как к фиксированной части пенсии, так и к накопленным баллам. Согласно данным Социального фонда РФ, весной 2026 года её средний размер достиг 16 583 рублей. Для сравнения: в апреле 2016 года показатель находился на уровне 8 634 рублей





