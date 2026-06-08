RIА Новости установило, что для подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года сборная Англии выбрала базу в Канзас-Сити (Миссури), который по статистике преступлений является одним из самыхdangerous городов Америки. Показатель насильственных преступлений в 4 раза выше среднего по стране.

В рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу 2026 года, который станет историческим событием с участием 48 национальных сборных и пройдет на территории трех стран, сборная Англии выбрала свой оперативный штаб в городе Канзас-Сити , расположенном в штате Миссури .

Однако, как выяснило РИА Новости, анализируя официальную статистику правоохранительных органов, этот выбор может оказаться сопряженным с серьёзными рисками. Канзас-Сити, несмотря на его значение как крупного культурного и спортивного центра, входит в число наиболее криминализированных мегаполисов Соединенных Штатов. Согласно предоставленным данным, общий показатель насильственных преступлений в городе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч жителей. Эта цифра служит красноречивым показателем масштаба проблемы, поскольку она почти в четыре раза превышает средний национальный уровень, который составляет 359 аналогичных инцидентов на 100 тысяч человек.

Более того, Dive в конкретные цифры за 2025 год paints ainda более тревожную картину: полиция зарегистрировала 138 убийств, 349 изнасилований, свыше тысячи грабежей и более 5,4 тысячи нападений с отягчающими обстоятельствами. Эти stats, безусловно, ставят под вопрос безопасностьgary команды, персонала и болельщиков, планирующих находиться на базе в период турнира





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Чемпионат Мира По Футболу 2026 Сборная Англии Канзас-Сити Миссури Преступность Насильственные Преступления Безопасность

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