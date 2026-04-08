Бавария одержала победу над Реалом в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

В напряженном поединке первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов Бавария одержала победу над Реалом, продемонстрировав уверенную игру и реализовав свои шансы. Реал, несмотря на отчаянные попытки отыграться, не смог сломить сопротивление соперника.

Реал уступил Баварии в первом матче четвертьфинал а Лиги чемпионов, показав напряженную игру, полную драматизма и интриги. Бавария начала встречу очень мощно, устроив настоящую осаду ворот Реала с самого начала. Агрессивный прессинг, организованный командой Венсана Компани, привел к опасному моменту уже на первых секундах матча. Голкипер Реала Лунин, заменивший травмированного Куртуа, испытывал трудности, ошибаясь на выходах.

Несмотря на это, Реал сумел удержать свои ворота в неприкосновенности в первые минуты. Однако, Бавария продолжала давить, создавая моменты, особенно после хитрых розыгрышей стандартов. В одном из таких эпизодов, Юпамекано получил отличный шанс забить, но его удар, к сожалению, для него, оказался неудачным. В первой половине тайма Реал пытался наладить игру, но в основном сосредоточился на обороне, ожидая возможности для контратак. Винисиус и Гюлер поменялись местами в атаке, но это не сразу принесло плоды. Бавария продолжала контролировать ход игры, оставляя Реал в роли отыгрывающейся стороны. Реал делал попытки выходить из-под прессинга через короткий пас, что часто приводило к потерям мяча. Ближе к концу первого тайма Бавария все-таки добилась своего, забив заслуженный гол. После потери мяча Винисиусом, мюнхенцы быстро организовали атаку, которую завершил точным ударом Диас, уйдя от Трента. Дебют второго тайма для Реала тоже оказался неудачным, Бавария быстро удвоила преимущество. Павлович отобрал мяч у Каррераса, затем Кейн грамотно сыграл в штрафной, отдав пас на Олисе, и англичанин точно пробил. После пропущенных голов Реал попытался раскрыться, но выглядел растерянным, терял мяч и совершал ошибки. Бавария же, как команда, уверенно переигрывала мадридских звезд. Несмотря на это, Реал нашел в себе силы для ответа. Винисиус, получив пас от Юпамекано, вышел один на один, но не смог реализовать свой шанс. Вратарь Баварии Нойер продемонстрировал впечатляющую игру, отражая опасные удары. Но на 74-й минуте и он не смог спасти свои ворота. Комбинация через правый фланг завершилась голом Мбаппе, который, уйдя от Юпамекано, поразил ворота. Концовка матча получилась захватывающей, обе команды создали моменты. Реал сравнялся с Баварией по количеству ударов, но уступил по ожидаемым голам. Бавария удержала победу, продемонстрировав отличную игру и показав, что она заслуживает быть фаворитом в ответном матче





