Корреспондент Известий подготовила репортаж о работе операторов и инженеров БПЛА группировки войск Север на харьковском направлении СВО. Подготовка дронов, разведка, нанесение ударов и результаты боевых операций.

Операторы и инженеры беспилотных летательных аппаратов, или БПЛА , из состава группировки войск Север продолжают выполнять боевые задачи на харьковском направлении в рамках специальной военной операции. Репортаж с передовой, подготовленный корреспондентом Известий Татьяной Симоненковой, продемонстрировал работу этих бойцов 10 апреля. Подготовка к запуску FPV-дрона занимает примерно пять минут, в то время как подготовка радиоуправляемого дрона занимает около двух минут.

Как отмечает один из инженеров расчета FPV-дрона с позывным Бардак, работа с беспилотниками – это захватывающий процесс, вдохновляющий и творческий. Он подчеркивает, что не просто собирает аппарат, а по-настоящему творит. Беспилотники активно используются как для разведки, так и для нанесения точных ударов по выявленным целям. В ходе одной из недавних операций бойцы обнаружили вражескую самоходную артиллерийскую установку Гвоздика и успешно поразили ее, используя дрон с оптоволоконной связью. Оператор БПЛА с позывным Небо отмечает, что благодаря разведке с помощью дронов удается выявлять различные цели, включая военную технику противника. Прежде чем нанести удар, всегда проводится дополнительная разведка, чтобы определить приоритетные объекты и оценить возможный ущерб, который они могут нанести. По словам Небо, основная задача – найти наиболее опасные цели, которые наносят наибольший вред российским военнослужащим. \Командир дивизиона с позывным Гарпун поделился информацией о результатах работы своих подчиненных. В ходе одной из операций были обнаружены и уничтожены несколько единиц вражеской техники, включая танки и боевые машины. Эффективность применения беспилотников в зоне СВО трудно переоценить. Они позволяют наносить удары по тыловым объектам противника, нарушать его логистику, срывать поставки и значительно затруднять ротацию войск. Использование дронов существенно снижает потери личного состава и повышает общую эффективность боевых действий. Благодаря постоянному развитию технологий и наращиванию опыта, операторы и инженеры БПЛА постоянно совершенствуют свои навыки и методы работы. Это позволяет им успешно решать поставленные задачи и вносить значительный вклад в достижение поставленных целей специальной военной операции. Важно отметить, что работа по применению беспилотников ведется во взаимодействии с другими подразделениями, что обеспечивает максимальную эффективность и координацию действий на поле боя.\В Министерстве обороны Российской Федерации 9 апреля сообщили о высоких результатах боевого применения беспилотных систем группировкой войск Центр. Подчеркивается, что бойцы также активно участвуют в разведке и оказании огневого поражения противнику. Министр обороны России Андрей Белоусов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в зоне специальной военной операции. Активное использование беспилотников является одним из ключевых факторов, обеспечивающих успех российских войск на различных направлениях. Разработка и внедрение новых технологий, обучение квалифицированных специалистов и постоянное совершенствование тактики применения БПЛА позволяют эффективно решать поставленные задачи и вносить значительный вклад в общую победу. Все актуальные новости и оперативная информация о ходе специальной военной операции публикуются в канале Известия в мессенджере МАХ





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines