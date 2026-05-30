Аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии, находящийся под угрозой полного закрытия, обслужил второй пассажирский рейс с осени прошлого года. Сотрудник воздушной гавани сообщил, что в Лаппеенранте принимался чартерный рейс, вернувшийся с греческого острова Родос.

Аэропорт Лаппеенранты на юге Финляндии, находящийся в сложном положении из-за отсутствия российских туристов и находящийся под угрозой полного закрытия, обслужил второй пассажирский рейс с осени прошлого года.

Сотрудник воздушной гавани сообщил, что в Лаппеенранте принимался чартерный рейс, вернувшийся с греческого острова Родос. Согласно текущим планам, 18 сентября из Лаппеенранты должен отправиться чартерный рейс на Корфу, который затем вернется через неделю. При этом полноценная работа аэропорта остается приостановленной. Диспетчерская вышка закрыта как минимум до 24 октября, а регулярное авиасообщение, прекращенное осенью 2025 года, пока не возобновлено.

В настоящее время возможны только разовые полеты по отдельным заявкам. Сотрудник агентства уточнил, что диспетчерская вышка, закрытая еще в конце октября прошлого года, не возобновит работу до конца суток 28 марта. В этот период сопровождение воздушного движения в подконтрольном аэропорту районе также осуществляться не будет. Это привело к разрушительному воздействию на экономику приграничных регионов Финляндии, в частности Южной Карелии.

Местные власти оценивают ежедневные потери от прекращения туристического потока в сумму около 1 млн евро ($1,2 млн). Это привело к существенному росту безработицы и массовому закрытию торговых предприятий в регионе





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Аэропорт Лаппеенранты Финляндия Россия Туристический Поток Экономика Безработица

United States Latest News, United States Headlines