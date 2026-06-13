Аmazon ограничила доступ к передовым моделям Anthropic

Генеральный директор Amazon Энди Джасси и представители администрации США договорились ограничить доступ к передовым моделям Anthropic, в том числе версии Fable 5. Сотрудники Amazon получили от модели сведения, которые потенциально могут быть использованы для серьезных кибератак.

После переговоров между генеральным директором Amazon Энди Джасси и представителями администрации США, включая министра финансов Скотта Бессента, было принято решение ограничить доступ к передовым моделям Anthropic , в том числе версии Fable 5 .

Сотрудники Amazon получили от модели сведения, которые потенциально могут быть использованы для серьезных кибератак. После получения этой информации представители Белого дома инициировали проверку и пришли к выводу, что наиболее эффективная мера для снижения риска - ограничить доступ к новым моделям для иностранных государств, компаний и частных лиц. В ответ на эти ограничения компания Amazon отключила доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 для всех клиентов. Модели останутся заблокированными до усиления системы американской национальной безопасности.

Этот процесс может занять несколько недель. Министр торговли Говард Лутник заявил, что модели останутся заблокированными до усиления системы американской национальной безопасности. Этот процесс может занять несколько недель. В результате ограничений для иностранных лиц внутри страны и за ее пределами компания Amazon отключила доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 для всех клиентов.

В результате ограничений для иностранных лиц внутри страны и за ее пределами компания Amazon отключила доступ к моделям ИИ Mythos 5 и Fable 5 для всех клиентов





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Аmazon Anthropic Fable 5 ИИ Кибератаки

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