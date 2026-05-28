Аферисты активно распространяют вредоносные программы под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Аферисты начали активно распространять вредоносные программы под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ. После скачивания файлов злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным данным пользователей.

Аферисты начали активно распространять вредоносные программы под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ.

После скачивания файлов злоумышленники получают доступ к банковским приложениям и личным данным пользователей. Об этом РИА «Новости» "Мошенники продолжают активно использовать тему экзаменов для распространения вредоносного программного обеспечения", Немкин рассказал, что в преддверии экзаменов в Сети резко увеличивается число предложений с "готовыми ответами", "сливами" и обещаниями помочь с успешной сдачей. Для распространения таких схем аферисты создают сайты, Telegram-каналы и сообщества в соцсетях. Пользователям предлагают приобрести архивы с якобы настоящими заданиями или перейти по специальной ссылке.

После оплаты или загрузки документа на устройство попадает вредоносная программа. По словам депутата, такой софт способен получить доступ к банковским сервисам, соцсетям и другой конфиденциальной информации. Желание быстро получить ответы снижает осторожность у подростков. Из-за этого многие игнорируют базовые меры цифровой безопасности.

Никаких официальных ответов на ЕГЭ и ОГЭ до начала экзаменов в открытом доступе не существует. Все подобные предложения являются либо мошенничеством, либо способом распространения вирусов. Особую опасность, по его словам, представляют архивы, приложения и документы с макросами, скачанные из непроверенных источников. Депутат посоветовал не открывать подозрительные файлы, пользоваться антивирусами и объяснять школьникам, что попытка найти "сливы" может закончиться потерей денег и взломом устройства





