ВСУ атаковали транспортный цех Запорожской АЭС, повредив автомобили и оборудование. Радиационный фон в норме, пострадавших нет. Угроза повторных ударов сохраняется. Станция работает на резервных дизель-генераторах после отключения внешнего питания.

Москва, 13 июня - АиФ-Москва. Вооруженные силы Украины ( ВСУ ) совершили атаку на транспортный цех Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), о чем сообщила пресс-служба станции. По preliminary данным, в результате обстрела повреждены три автомобиля, два из которых полностью уничтожены в результате возникшего пожара.

Также пострадали топливозаправочные колонки и остекление здания цеха. Специалисты станции осуществляют мониторинг ситуации. Радиационный фон на территории станции и в прилегающих районах остается в пределах нормативных значений. Пресс-служба ЗАЭС подчеркнула, что угроза повторных удалов сохраняется, а сами атаки направлены на системное нарушение работы логистической инфраструктуры, включая доставку персонала и материально-техническое обеспечение объекта.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина позже уточнила, что в результате инцидента пострадавших нет. Она также сообщила, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) будет уведомлено об этом происшествии. Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС была полностью обесточена после отключения внешнего энергоснабжения. ВHydroelectricin станции пояснили, что все энергоблоки переведены на питание от резервных дизель-генераторов.

На текущий момент нарушений в работе систем безопасности и радиационного фона не зафиксировано. Данный инцидент происходит на фоне продолжающегося конфликта, который регулярно затрагивает объекты гражданской инфраструктуры, включая критически важные энергетические и промышленные предприятия. Запорожская АЭС, будучи крупнейшей атомной станцией в Европе, остается в зоне внимания международного сообщества из-за рисков, связанных с потенциальными аварийными ситуациями. Эксперты указывают, что любые повреждения, даже не затрагивающие непосредственно реакторные установки, могут дестабилизировать работу сложной технической системы.

В частности, вывод из строя логистических цепоек может затруднить доставку запасных частей, топлива и других критически важных ресурсов, что в долгосрочной перспективе может повлиять на надежностьstation. Надежность работы резервных систем, таких как дизель-генераторы, также является предметом пристального наблюдения, поскольку их sustained fonctionnement является ключевым для поддержания безопасности в случае длительного отсутствия внешнего электроснабжения. МАГАТЭ неоднократно призывало все стороны конфликта проявлять максимальную осторожность и избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность ядерного объекта.

Информация о регулярных обстрелах и атаках на прилегающие территории вызывает серьезную озабоченность в связи с потенциальными рисками для радиационной безопасности. Сети электропередачи, обслуживающие станцию, уже неоднократно повреждены, что приводило к включению резервных систем. Хотя основные защитные контуры и реакторные установки размещены в прочных бетонных сооружениях, внешняя инфраструктура, включая транспортные и логистические подразделения, более уязвима. Инцидент с транспортным цехом демонстрирует, что угрозы распространяются на все элементы станции, что может в совокупности создавать комплексные проблемы для её эксплуатации.

Российская сторона, контролирующая станцию, и украинские власти регулярно обмениваются взаимными обвинениями в организации подобных атак. Международные организации продолжают призывать к созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС для предотвращения возможных катастроф. В текущей ситуации эксперты по ядерной безопасности подчеркивают, что даже локальные повреждения могут иметь непредсказуемые последствия в условиях высокого стресса для персонала и системы управления. Важно отметить, что персонал станции работает в чрезвычайно сложных условиях, периодически находясь под обстрелами, что психологически влияет на способность принимать решения.

Сохранение стабильности радиационного фона и отсутствие нарушений в работе систем безопасности после данного инцидта являются положительными сигналами, однако они не отменяют необходимости постоянной готовности и мониторинга. Политический контекст использует каждый такой инцидент для усиления пропагандистских нарративов с обеих сторон, что осложняет объективную оценку ситуации. Однако технические аспекты остаются в фокусе внимания инженеров и специалистов по безопасности.

Резервные дизель-генераторы, обеспечивающие автономное питание, имеют ограниченный запас топлива и ресурс работы, поэтому бесперебойная логистика, включая заправку и доставку необходимых средств, критически важна для долгосрочной устойчивости станции в автономном режиме. Подрыв этой логистической цепочки, даже частичный, может сократить время, в течение которого станция может безопасно функционировать без внешнего питания. Таким образом, атака на транспортный цех, хотя и не привела к непосредственному радиационному инциденту, затрагивает стратегически важный элемент обеспечения безопасности.

В свете этих факторов международное сообщество продолжает настаивать на необходимости быстрого и полного отказа от любого применения силы в отношении ЗАЭС и ее инфраструктуры. Всесторонняя оценка рисков, включая уязвимости не только реакторных установок, но и вспомогательных систем, должна guides меры по защите объекта.

Пока что радиационный фон остается в норме, а системы безопасности не нарушены, но постоянное присутствие угрозы новых атак требует высокой бдительности и координации действий всех заинтересованных сторон, включая операторов станции, украинские и российские власти, а также международные наблюдатели от МАГАТЭ





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