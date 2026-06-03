Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Губернатор Александр Беглов сообщил о нескольких пострадавших и повреждениях. По данным канала Astra, загорелся Петербургский нефтяной терминал. В Ленинградской области сбили 59 беспилотников. Атака произошла на фоне начала Петербургского международного экономического форума.

Утром 3 июня 2025 года украинские беспилотные летательные аппараты совершили атаку на объекты инфраструктуры в Кронштадт е, а также в Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербург а. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, в результате атаки пострадали несколько человек, а часть объектов получила повреждения. Губернатор не привел подробностей о характере повреждений и состоянии пострадавших. Однако, по данным телеграм-канала Astra, в ходе атаки загорелся Петербургский нефтяной терминал, который является одним из крупнейших российских терминалов по перевалке наливных грузов в Балтийском регионе. Возгорание на терминале могло привести к серьезным экологическим последствиям, но точная информация о масштабах ущерба пока не поступала.

Помимо Петербурга, воздушную тревогу в ночь на 3 июня объявляли и в Ленинградской области. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что над областью были сбиты 59 беспилотных аппаратов. В Лужском районе в результате падения обломков незначительные повреждения получили четыре частных дома, однако, по данным властей, пострадавших среди населения нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб, которые ведут работы по ликвидации последствий атаки.

Эта атака произошла на фоне важного события - Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. Форум традиционно собирает представителей бизнеса и политиков, однако в этом году его программа включает выступления ряда противоречивых фигур. Среди них - Кэндис Оуэнс, американская активистка, известная своими скандальными заявлениями, в том числе о том, что жена президента Франции является трансгендерной женщиной. Также на форуме выступит Скотт Риттер, бывший разведчик США, отбывший срок за совращение несовершеннолетней.

Кроме того, заявлен ультраправый немецкий политик Йорг Урбан. Само присутствие таких гостей вызвало критику со стороны оппозиции и правозащитников. Ожидается, что 5 июня на форуме выступит и сам президент России Владимир Путин, а также его дочери. Атака беспилотников, совпавшая по времени с началом форума, может рассматриваться как попытка дестабилизировать обстановку в регионе.

Эксперты отмечают, что использование беспилотников для атак на гражданскую инфраструктуру становится все более частым явлением в ходе конфликта. В ответ на это российские власти усиливают меры противовоздушной обороны, особенно в стратегически важных городах. Петербург, как второй по величине город России, является приоритетной целью для подобных атак. В целом, ситуация остается напряженной.

Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Тем временем, работа ПМЭФ продолжается, хотя в условиях повышенной угрозы безопасности меры охраны были усилены. Участники форума находятся под постоянной защитой силовиков, а воздушное пространство над городом остается закрытым для гражданских судов. Экономические последствия атаки могут быть значительными, особенно для работы Петербургского нефтяного терминала, который обеспечивает перевалку большого объема грузов.

Восстановление инфраструктуры потребует времени и средств. На фоне этих событий, ПМЭФ приобретает дополнительную политическую окраску, демонстрируя, что даже в условиях безопасности страна продолжает проводить крупные международные мероприятия





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Беспилотники Санкт-Петербург Кронштадт ПМЭФ Терминал

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