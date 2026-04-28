Атака беспилотников ВСУ в Белгородской области привела к жертвам и раненым

В результате ударов беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Белгородской области погиб один человек, четверо получили ранения различной степени тяжести. Повреждены жилые дома и транспортные средства.

Белгородская область подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, что привело к трагическим последствиям для мирного населения. Инциденты произошли в различных населенных пунктах региона, включая села Борисовка, Красная Яруга, посёлок Октябрьский и участок дороги между Бобавой и Ракитным.

По предварительным данным, атаки осуществлялись с использованием дронов различного типа, в том числе беспилотников самолётного типа. Наиболее трагичным стало происшествие в селе Борисовка Волоконовского округа, где в результате детонации дрона погиб местный житель. Глава региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семье погибшего, подчеркнув, что мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи. Помимо этого, четверо человек получили ранения различной степени тяжести.

В районе посёлка Красная Яруга беспилотник атаковал легковой автомобиль, в котором находились отец и сын. 18-летний парень получил травмы, включая ранение ноги, а его отец, по предварительным данным, страдает от баротравмы. Оба пострадавших были госпитализированы для дальнейшего лечения. Жительница посёлка Октябрьский обратилась в больницу с осколочным ранением спины после того, как её дом подвергся удару дрона. Также пострадал водитель автомобиля «ГАЗель», который получил баротравму при взрыве беспилотника на дороге между Бобавой и Ракитным.

Он самостоятельно обратился за медицинской помощью и после оказания необходимого лечения был отпущен на амбулаторное наблюдение. В результате взрыва автомобиль получил повреждения кузова. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь в районных и городских больницах Белгородской области. Медицинский персонал оказывает всю необходимую поддержку и проводит дальнейшее обследование для оценки состояния здоровья пострадавших.

Власти Белгородской области оперативно реагируют на ситуацию, оказывая помощь пострадавшим и проводя необходимые мероприятия для обеспечения безопасности населения. Вячеслав Гладков регулярно информирует жителей региона о развитии событий через свой Telegram-канал, предоставляя актуальную информацию о количестве пострадавших, характере повреждений и принимаемых мерах. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления ответственных за организацию и проведение атаки. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности критической инфраструктуры и предотвращению дальнейших инцидентов.

Власти региона призывают жителей сохранять спокойствие и следовать инструкциям, предоставляемым органами власти. Ситуация в Белгородской области остается напряженной, и необходимо продолжать принимать все необходимые меры для защиты мирного населения от угроз, связанных с боевыми действиями. Постоянный мониторинг обстановки и оперативное реагирование на возникающие угрозы являются приоритетными задачами для региональных властей. Важно отметить, что подобные атаки на гражданское население являются грубым нарушением норм международного права и требуют осуждения со стороны международного сообщества.

Необходимо предпринять все усилия для прекращения насилия и защиты прав мирных жителей





