Атака дрона на автобус в Енакиево: восемь погибших, десять раненых

Выживший пассажир рассказал о моменте взрыва, опровергнув наличие военных. Состояние пострадавших, включая ребенка, стабильное.

Трагедия произошла ранним утром 3 июня на трассе в районе города Енакиево . Рейсовый автобус Москва - Симферополь следовал по своему маршруту, когда внезапно беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанес удар по задней части транспортного средства.

Большинство пассажиров в этот момент спали или дремали. Взрыв прогремел неожиданно, разбудив всех находившихся в салоне. Выживший пассажир Александр Кравченков в беседе с корреспондентом рассказал, что никаких военных среди пассажиров не было. Он подчеркнул, что удар пришелся именно по задней части автобуса, где находилось много людей.

Те, кто оказался ближе к эпицентру взрыва, получили самые тяжелые травмы. Пассажиры, пострадавшие меньше, начали помогать остальным выбираться из поврежденного автобуса. Обстановка была хаотичной: крики, плач, запах гари. Люди пытались оценить масштаб разрушений и оказать первую помощь раненым.

По предварительным данным, в результате атаки погибли восемь человек. Еще десять получили ранения различной степени тяжести, среди них один ребенок. Состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое и тяжелое, три человека находятся в реанимации. Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Константин Масников сообщил, что у ребенка осколочные ранения мягких тканей, но жизненно важные органы не затронуты.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Врачи делают все возможное для стабилизации состояния тяжелораненых. Атака на гражданский автобус вызвала широкий резонанс. Представители ДНР осудили этот акт терроризма, подчеркнув, что удар был нанесен по мирным жителям, которые не имеют никакого отношения к военным действиям.

Обсуждаются меры по усилению безопасности на транспортных маршрутах. Следственные органы начали расследование данного инцидента, выясняются все обстоятельства произошедшего. Этот случай вновь поднимает вопрос о защите гражданского населения в зоне конфликта и необходимости международного осуждения подобных атак. Местные жители выражают соболезнования семьям погибших и надеются на скорейшее выздоровление раненых





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Енакиево Атака Дрона Автобус Москва-Симферополь Жертвы ДНР

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