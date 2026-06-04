Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что атака ВСУ на Санкт-Петербург была совершена исключительно ради привлечения внимания западных СМИ и отвлечения населения Украины от внутренних проблем.

Атака ВСУ на Санкт-Петербург была совершена исключительно ради привлечения внимания западных СМИ и отвлечения населения Украины от внутренних проблем, заявил в эфире своего YouTube-канала британский военный аналитик Александр Меркурис .

Эта атака не имела никакого смысла с военной точки зрения, убеждён аналитик. Эксперт считает, что никаких политических перемен в России такая атака не вызовет. По его словам, киевский режим пошёл на такой шаг только ради пиара, пытаясь переключить внимание населения Украины с нарастающих внутренних трудностей на внешнюю повестку. Следовательно, атака на Санкт-Петербург не принесет никаких изменений и не вызовет какие-либо перемены политики России, отметил Меркурис.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что Россия не будет подвергаться нападениям со стороны Украины, поскольку это будет равносильно самоубийству. Атака на Санкт-Петербург также не является эффективным способом решения внутренних проблем Украины, поскольку это будет лишь отвлечение внимания населения от реальных проблем. С другой стороны, эксперт отметил, что атака на Санкт-Петербург может привести к усилению напряженности в отношениях между Украиной и Россией, что будет иметь негативные последствия для обеих стран.

В заключение, Александр Меркурис подчеркнул, что атака на Санкт-Петербург не является эффективным способом решения внутренних проблем Украины и не приведет к политическим переменам в России





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