В Курске из-за падения беспилотника эвакуировано 36 человек, в Сызрани спасатели разбирают завалы после обрушения подъезда дома в результате атаки дрона.

В Курск е была проведена экстренная эвакуация жителей многоквартирного дома после падения беспилотного летательного аппарата во внутреннем дворе здания. Инцидент, произошедший в Центральном округе города, стал поводом для оперативного вмешательства экстренных служб региона. По официальным данным, предоставленным властями Курск ой области, из дома было выведено 36 человек, среди которых девять несовершеннолетних.

Большая часть эвакуированных граждан предпочла остановиться у своих родственников, в то время как семь человек, включая двоих детей, были размещены в специально подготовленных пунктах временного размещения, где им оказывается вся необходимая помощь. Обломки дрона повредили кровельное покрытие жилого строения, однако, к счастью, детонации устройства не последовало, что позволило избежать более тяжких разрушений и человеческих жертв. Место падения было незамедлительно оцеплено силами правоохранительных органов для проведения следственных мероприятий и обеспечения безопасности населения. Параллельно с событиями в Курске, сложная оперативная обстановка сложилась в городе Сызрань Самарской области. Там произошло частичное обрушение подъезда жилого дома, что стало следствием атаки беспилотного аппарата, запущенного со стороны Вооруженных сил Украины. В результате данного происшествия пострадали 11 человек, двое из которых — дети. Спасательные работы в Сызрани продолжаются в круглосуточном режиме. По оценкам сотрудников МЧС России, под завалами все еще могут находиться двое пострадавших, включая одного несовершеннолетнего. Ситуация находится на особом контроле, и для обнаружения людей спасатели периодически объявляют режим тишины, позволяющий при помощи специализированного оборудования уловить звуки, которые могут издавать оказавшиеся под обломками люди. К месту обрушения в Сызрани направлены значительные силы: более 300 специалистов экстренных служб и свыше 80 единиц спецтехники. В ликвидации последствий задействованы сотрудники Волжского спасательного центра МЧС России, а также следственная группа регионального управления Следственного комитета РФ, которая занимается установлением всех обстоятельств совершенного нападения. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации в условиях непрекращающихся попыток дестабилизации обстановки в приграничных и тыловых регионах страны. Масштабы разрушений оцениваются специалистами, которые готовят план проведения восстановительных работ для пострадавших строений, чтобы в кратчайшие сроки вернуть ситуацию в нормальное русло и обеспечить безопасность жильцов





