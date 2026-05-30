Атака дрона ВСУ на энергоблок Запорожской АЭС: нарушения технологических процессов нет, радиационный фон в норме
📆5/30/2026 4:29 PM
📰aifonline
После атаки дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС нет нарушений технологических процессов, а также радиационный фон остается в норме. Глава Росатома Алексей Лихачев "поздравил" мировое сообщество с первой целенаправленной атакой ВСУ на основное оборудование АЭС.

Москва, 30 мая - АиФ-Москва. Нарушений технологических процессов после атаки дрона ВСУ по машинному залу энергоблока №6 Запорожской АЭС нет, радиационный фон остается в норме.

Об этом сообщили в пресс-службе станции.

"В настоящее время все системы станции функционируют в штатном режиме. Нарушений технологических процессов не зафиксировано", – сказано в сообщении. Там подчеркнули, что радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения остается в пределах естественных значений и не превышает норму. Специалисты осматривают место происшествия.

Ситуация на ЗАЭС находится под полным контролем. Дрон ВСУ влетел в стену здания энергоблока № 6 сегодня утром и пробил в ней дыру. Глава «Росатома» Алексей Лихачев "поздравил" мировое сообщество с первой целенаправленной атакой ВСУ на основное оборудование АЭС. Он предупредил, что последствия подобных атак Киева могут коснуться даже тех, кто живет далеко от РФ и Украины. Оцените материал Происшествиярадиациярадиационный фон в нормеудар по Запорожской АЭ

