Атака БПЛА ВСУ на центральный рынок в Сватово: пострадали семерым

В субботу, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово. К несчастью, пострадали семь человек. По информации главы ЛНР, пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести, доставили в стационар. В настоящее время в Сватово ликвидируют последствия атаки БПЛА. На месте происшествия работают сотрудники СК. Ранее глава Краснодарского края сообщил о начавшемся из-за падения обломков БПЛА ВСУ пожаре на расположенном в Темрюкском районе морском терминале, где погиб один человек, трое пострадали.

В субботу центральный рынок в городе Сватово подвергся атаке БПЛА ВСУ. Медпомощь потребовалась семерым пострадавшим, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

"Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово. К несчастью, пострадали семь человек", - написал он. По информации главы республики, пострадавших, которые получили ранения различной степени тяжести, доставили в стационар. В настоящее время в Сватово ликвидируют последствия атаки БПЛА.

На месте происшествия работают сотрудники СК. Согласно сведениям Пасечника, в течение суток в ЛНР зафиксированы попытки атак около четырех десятков украинских дронов, большинство из которых были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами. Глава республики назвал эти атаки целенаправленными действиями против мирного населения ЛНР. Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о начавшемся из-за падения обломков БПЛА ВСУ пожаре на расположенном в Темрюкском районе морском терминале, где погиб один человек, трое пострадали. Оцените материал Происшествияатака БПЛАЛНРпострадавши





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