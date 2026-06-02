Атаки беспилотников в Краснодарском крае: обломки БПЛА упали на жилой дом и возгорание на НПЗ

📆6/2/2026 3:17 AM
Новые инциденты с участием беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае, в том числе падение обломков на жилой дом в Славянске-на-Кубани и пожар на Ильском НПЗ. Предварительно пострадавших нет, но ранее в регионе погиб человек. Подробности и последствия.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. 2 июня в Краснодарском крае произошли новые инциденты, связанные с атаками беспилотных летательных аппаратов, которые, по сообщениям, принадлежат Вооружённым силам Украины.

Первый инцидент зафиксирован в городе Славянск-на-Кубани. По данным оперативного штаба Кубани, обломки летательного аппарата упали на территорию многоквартирного дома. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы. Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Видео с места событий, распространённое в социальных сетях, показывает повреждения фасада здания и scattered debris на прилегающей территории. Свидетели описывают звук, похожий на взрыв, после чего был замечен дым. Параллельно стало известно о другом происшествии - возгорании на Ильском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в том же регионе. Также это occurrence связывают с атакой беспилотных летательных аппаратов.

В результате пожара, по официальным данным, никто не пострадал. Завод был эвакуирован, а пожарные подразделения оперативно прибыли для ликвидации огня. Предварительная оценка ущерба пока не публикуется. Этот инцидент вызывает вопросы относительно безопасности критической инфраструктуры в регионе, находящегося вблизи зон боевых действий.

Эти события произошли на фоне предыдущих сообщений о последствиях атак дронов в Краснодарском крае. Ранее губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил о гибели одного человека в результате попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Краснодаре. Кроме того, три человека получили травмы в результате инцидентов, связанных с дронами, в различных населённых пунктах края. Ситуация остаётся напряжённой, местные власти призывают граждан к бдительности и соблюдению правил безопасности.

Оперативные штабы продолжают мониторинг обстановки и расследование всех инцидентов. Названные события демонстрируют расширение зоны влияния конфликта, затрагивающего приграничные регионы России

