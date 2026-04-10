Атака на Волгоград: Эксперт раскрыл возможный регион запуска украинских беспилотников

Академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью АиФ-Москва проанализировал ночную атаку беспилотников на Волгоград и область, указав на возможный регион запуска дронов - Харьковскую область Украины. В результате атаки, предпринятой в ночь на 10 апреля, российская ПВО перехватила 151 БПЛА. Сообщается о погибшем мирном жителе и повреждениях инфраструктуры.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Ночью 10 апреля, судя по всему, беспилотники, направлявшиеся в сторону Волгоград а и одноименной области, были запущены с территории Украины, конкретно – из определенного региона. Об этом в интервью aif.ru рассказал Максим Кондратьев, основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии.

Напомним о событиях минувшей ночи: российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно перехватили и уничтожили в общей сложности 151 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), атаковавший различные регионы Российской Федерации. Зона перехвата и уничтожения дронов охватила Волгоградскую, Ростовскую, Белгородскую и Тамбовскую области, а также Республику Калмыкия и акваторию Каспийского моря. Особо серьезной оказалась ситуация в Волгоградской области, где за ночь было ликвидировано 57 вражеских БПЛА, а еще девять уничтожены уже утром 10 апреля. Глава региона, Андрей Бочаров, сообщил о трагических последствиях атаки: один из местных жителей погиб. Кроме того, в Светлоярском районе зафиксированы повреждения емкости с нефтепродуктами, приведшие к возгоранию. На месте происшествия незамедлительно приступили к работе экстренные службы, обеспечивая ликвидацию последствий и устранение угрозы. В Суровикинском районе, в свою очередь, были повреждены 13 частных жилых домов, что также свидетельствует о масштабе и интенсивности атаки. Анализируя маршруты и характер атаки, эксперт Максим Кондратьев сделал предположение относительно места запуска дронов. По его мнению, наиболее вероятной точкой старта беспилотников, нацеленных на Волгоград, была Харьковская область Украины. Это обстоятельство подчеркивает сложность ситуации и свидетельствует о необходимости дальнейшего усиления мер безопасности и защиты воздушного пространства. Расследование продолжается, уточняются детали атаки, включая тип использованных БПЛА, их задачи и цели. Важно отметить оперативность работы российских систем ПВО, которые смогли предотвратить более серьезные последствия и минимизировать ущерб. Случившееся является очередным подтверждением напряженности обстановки в приграничных регионах и подчеркивает важность постоянной готовности к отражению воздушных угроз. Данное событие вызывает обеспокоенность, привлекая внимание к необходимости совершенствования средств защиты и обеспечения безопасности гражданского населения. Важно не только эффективно перехватывать и уничтожать вражеские беспилотники, но и уделять особое внимание защите инфраструктуры и жилых объектов от возможных повреждений





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Зенит» дёрнул «Реал» и «ПСЖ» в TikTok! Он уже второй по просмотрам в мире🔝 «Зенит» дёрнул «Реал» и «ПСЖ» в TikTok! Он уже второй по просмотрам в мире 151 миллион просмотров за месяц — сине-бело-голубые отлично постарались 👇

Read more »

«Авито» ушло с молотка — кто стал новым собственником? Кому он служит?Пока в Европе власти под предлогом санкций принудительно изымают активы РФ и российских миллиардеров, в России иностранному бизнесу дают уйти с рынка, не только не теряя своего, но и заработав на продаже.

Read more »

В давке в Сеуле погиб минимум 151 человек – DW – 30.10.2022151 человек погиб в Сеуле в давке время празднования Хэллоуина. Среди жертв две россиянки, еще одна пострадала, сообщает Интерфакс' со ссылкой на посольство РФ. Также, по данным властей города, жертвами стали граждане Ирана, Узбекистана, Китая и Норвегии

Read more »

Yonhap: число погибших в результате давки в Сеуле иностранцев выросло до 22По меньшей мере 22 иностранца погибли во время давки в районе Сеула Итхэвон, сообщило агентство Yonhap. Ранее сообщалось о 19 погибших иностранцах. До этого полиция информировала, что опознала 140 из 151 погибшего в давке: Видео: ТАСС/Ruptly

Read more »

Власти Сеула приняли более 3,7 тысяч заявлений о пропавших без вести после давки в ИтхэвонеПосле давки на Хэллоуине в Сеуле в силовые структуры уже поступило 3757 заявлений о пропавших без вести людях. Обращения от граждан Сеула продолжают поступать. Число погибших достигло 151 человека, а 82 пострадали и находятся сейчас в больнице: Сеул

Read more »

У жителя Старобельского района изъяли незаконно выращенный снотворный макУ жителя Старобельского района изъяли незаконно выращенный снотворный мак Всего у него нашли 219 кустов снотворного мака и 151 семенную коробку с наркотическим растением

Read more »