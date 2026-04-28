Атаки дронов в Белгородской области: есть раненые и разрушения

4/28/2026 9:40 PM
В результате атак беспилотников в Белгородской области пострадали люди и повреждены объекты инфраструктуры. Наиболее серьезный инцидент произошел в селе Новая Таволжанка, где ранены трое человек.

В Белгородской области продолжают фиксироваться обстрелы и атаки беспилотных летательных аппаратов, приводящие к жертвам среди гражданского населения и разрушения м инфраструктуры. Наиболее серьезный инцидент произошел в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, где в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадали трое человек.

Девушка получила баротравму, один мужчина страдает от минно-взрывной травмы, слепого осколочного ранения шеи и касательных ран головы, а второй мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, ушибы грудной клетки и ноги. Всем пострадавшим оперативно оказали первую медицинскую помощь в Шебекинской центральной районной больнице, после чего их планируется доставить в городскую больницу №2 Белгорода для проведения более детального обследования и специализированного лечения. К сожалению, автомобиль, подвергшийся атаке, был полностью уничтожен огнем.

Помимо этого, зафиксированы удары беспилотников по различным объектам в Шебекинском, Грайворонском, Белгородском и Краснояружском округах. Под прицелом оказались социальные объекты, частные жилые дома и промышленные предприятия. В результате этих атак были повреждены фасады зданий, оконные проемы, личный транспорт граждан и хозяйственные постройки. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов, оказанием помощи пострадавшим и сбором информации для дальнейшего расследования.

Ситуация остается напряженной, и власти призывают жителей соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям экстренных служб. Необходимо помнить о важности своевременного укрытия в безопасных местах при объявлении воздушной тревоги. К сожалению, это не единственные случаи пострадавших в результате атак беспилотников в Белгородской области. Ранее сообщалось о гибели одного человека и ранении еще четырех в результате аналогичных инцидентов.

В селе Борисовка Волоконовского округа от взрыва дрона погиб мужчина, получивший тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Вблизи Красной Яруги FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадали отец и его 18-летний сын. Молодой человек получил ранение ноги, а его отец – баротравму. Оба пострадавших были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Также, жительница поселка Октябрьский обратилась в больницу с осколочным ранением спины после атаки беспилотника на ее участок. Еще один инцидент произошел на трассе между Бобравой и Ракитным, где дрон взорвался при столкновении с дорожным покрытием, в результате чего водитель проезжавшей мимо «газели» получил баротравму и был отправлен на амбулаторное лечение. Власти региона подчеркивают необходимость усиления мер безопасности и призывают к бдительности всех жителей Белгородской области. Продолжается работа по оказанию помощи пострадавшим и восстановлению разрушенной инфраструктуры

