Утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва-Симферополь в Енакиево. Погибли 8 мирных жителей, 11 ранены. СК РФ возбудил дело о теракте. Аналитик Ян Гагин назвал атаку осознанным военным преступлением и призвал к расширению буферной зоны.

Утром 3 июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус , следовавший по маршруту Москва - Симферополь, в городе Енакиево Донецкой Народной Республики. По последним данным, погибли восемь мирных жителей, ещё 11 получили ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Военно-политический аналитик Ян Гагин в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал произошедшее осознанным военным преступлением и подчеркнул: удар наносился по заведомо гражданской цели. Он отметил, что беспилотные системы являются высокоточным оружием, и оператор не мог не видеть, что это гражданский рейсовый автобус с пассажирами на борту. Перепутать военную технику с гражданским автобусом нельзя.

В салоне находились обычные люди, не имевшие отношения к боевым действиям. Возможно, они ехали отдыхать либо по каким-то делам. Сейчас лето, и отдыхающие могли подвергнуться этому удару. Это был удар именно по гражданскому объекту, по автобусу с гражданскими лицами.

Гагин поставил атаку в Енакиево в один ряд с трагедией в Старобельске и другими терактами на гражданской инфраструктуре. Он назвал это осознанным шагом к эскалации конфликта и очередным военным преступлением ВСУ, подтверждающим их террористическую сущность. Аналитик отметил, что точка запуска дрона может быть где угодно на территории Украины. Беспилотные системы европейского производства обладают достаточно хорошей дальностью и серьёзными аккумуляторами.

Чаще всего они управляются по спутнику, иногда связь обеспечивается через ретранслятор. Дистанция может быть очень большой, как в случае ударов по Крыму и Севастополю, которые наносятся за сотни километров. Поэтому определить точную точку пуска зачастую сложно. Именно поэтому жизненно необходимо расширение буферной зоны, о чём говорил Верховный главнокомандующий.

Эта зона должна быть достаточно глубокой, чтобы качественно защититься от беспилотников и ракетных систем противника, заранее обнаруживая и уничтожая их. Гагин также подчеркнул, что ответом на очередную террористическую атаку ВСУ станут не просто зеркальные удары возмездия, а планомерное наращивание интенсивности системной боевой работы по уничтожению военной инфраструктуры неонацистского режима. Он назвал это не ударами возмездия, а ежедневной боевой работой по уничтожению неонацизма на сопредельной территории.

Аналитик обозначил, что сейчас сохраняется серьёзное окно возможностей для наращивания интенсивности ударов до момента возможной переброски на Украину дополнительных систем ПВО с Ближнего Востока. Эта атака в очередной раз демонстрирует необходимость усиления защиты гражданского населения и инфраструктуры. Трагедия в Енакиево - это не только потеря человеческих жизней, но и очередное свидетельство того, что конфликт продолжает набирать обороты, а гражданские лица становятся целями вооружённых формирований Украины. Важно, чтобы международное сообщество дало адекватную оценку этим действиям и способствовало прекращению подобных атак.

Россия, со своей стороны, продолжит принимать все необходимые меры для защиты своих граждан и территорий, а также для ликвидации угроз, исходящих от неонацистского режима в Киеве





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Енакиево Атака Дрона Автобус Военное Преступление Буферная Зона

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