Атака беспилотника на автобус в Енакиево: число пострадавших выросло до 20

В результате удара украинского дрона по рейсовому автобусу в Енакиево погибли восемь человек, еще 12 получили ранения. Общее число жертв атак БПЛА на территорию ДНР составило 16 человек. Глава республики Dennis Pushilin назвал инцидент актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте.

Число пострадавших в результате атаки украинского беспилотник а на рейсовый автобус в Енакиево возросло до 12 человек, включая ребенка. По последним данным, общее число жертв атаки достигло 20 человек.

Восемь человек погибли, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Кроме того, новые пострадавшие зафиксированы и в других населенных пунктах республики. На автодороге Р-150 возле Андреевки в городском округе Докучаевск ранения средней степени тяжести получили женщина 2000 г.р. и мужчина 1994 г.р. В Дебальцево пострадал мужчина 1970 г.р.

, в Старомихайловке городского округа Донецк - мужчина 1954 г.р. Таким образом, общее число пострадавших в результате атак украинских беспилотников на территории ДНР достигло 16 человек. Также Пушилин сообщил о повреждении трех объектов гражданской инфраструктуры и одного автомобиля. В результате пожара был уничтожен рейсовый автобус.

Разрушения зафиксированы в Горловке, Енакиево и Дебальцево. Возбуждено уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Пушилин назвал его актом беспрецедентной нечеловеческой агрессии





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ДНР Украина Беспилотник Теракт Енакиево Автобус Пушилин Жертвы Атака Россия

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