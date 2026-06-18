Атака на завод компании Delair: задержан мужчина, подозреваемый в шпионаже

В начале июня во французский завод компании Delair, которая производит дроны для Киева, бросили несколько коктейлей Молотова. Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом. Задержанный мужчина подозревается в шпионаже за съемку прототипа беспилотника.

В начале июня во французский завод компании Delair , которая производит дроны для Киева, бросили несколько коктейлей Молотова. Как отмечается, на записи с камер видеонаблюдения попали несколько человек.

Прокуратура Тулузы начала расследование по случаю нанесения ущерба общественно опасным способом. Через пару дней у предприятия произошел еще один инцидент: там задержали мужчину. Как сообщает издание со ссылкой на парижскую прокуратуру, ему предъявили обвинение в шпионаже за съемку прототипа беспилотника. В конце марта Министерство обороны России сообщало, что власти нескольких европейских стран решили нарастить производство и поставки БПЛА из-за все больших потерь и нехватки живой силы.

В ведомстве расценивали это решение как шаг к эскалации и предупреждали, что атаки с их применением лишь ускорят втягивание этих стран в вооруженный конфликт





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Атака На Завод Delair Шпионаж Беспилотники Европа

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