Астрономы обнаружили необычный химический состав в межзвездной комете 3I/ATLAS

Учёные из Мичиганского университета выявили в составе межзвездной кометы 3I/ATLAS аномально высокое содержание дейтерия в воде, что указывает на существенные различия в условиях формирования планетных систем в разных частях галактики. Также в комете обнаружены необычные молекулы метанола и цианистого водорода.

Астрономы из Мичиганского университета провели исследование межзвездной кометы 3I/ATLAS и обнаружили, что в её составе содержится вода с необычайно высокой концентрацией дейтерия — примерно в 30 раз больше, чем у комет нашей Солнечной системы, и в 40 раз больше, чем в воде земных океанов.

Эти данные были опубликованы 8 мая в журнале Science Daily. Ведущий автор исследования, аспирант кафедры астрономии Мичиганского университета Луис Саласар Манцано, отметил, что такие результаты указывают на существенные различия в условиях формирования планетных систем в разных частях галактики. Дейтерий, являясь изотопом водорода с дополнительным нейтроном в ядре, служит важным химическим индикатором, отражающим условия, в которых сформировался объект. Чем холоднее и темнее была среда, тем выше соотношение дейтерия в воде.

В случае с кометой 3I/ATLAS это соотношение оказалось на порядки выше, чем у всех ранее изученных объектов в нашей Солнечной системе. Соруководитель исследования, доцент Мичиганского университета Тереза Панеке-Карреньо, подчеркнула, что это первый успешный химический анализ воды в межзвездном объекте. Она также отметила, что с развитием более мощных обсерваторий количество обнаруживаемых межзвездных объектов будет увеличиваться. Однако, по её словам, для их эффективного изучения необходимо сохранять темное небо, так как световое загрязнение может помешать выявлению подобных тусклых объектов на ранних этапах.

В другом исследовании, проведенном группой астрономов под руководством специалиста из Американского университета Натана Рота, было установлено, что межзвездная комета 3I/ATLAS содержит необычное сочетание молекул — метанола и цианистого водорода (HCN). Анализ данных показал, что условия формирования этой кометы значительно отличаются от тех, в которых обычно возникают кометы в Солнечной системе. Эти открытия поднимают новые вопросы о разнообразии условий, в которых формируются планетные системы в галактике, и о возможном существовании внеземной жизни





