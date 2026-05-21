Астон Вилла была лучше во всём. У неё гораздо сильнее состав. Для Лиги Европы это сборная мира. Если посмотреть на скамейку, можно увидеть, что игроков, которые не проходят в состав, у «Фрайбурга» не было никогда. Я говорю о таком уровне звёзд, как Санчо, Бэйли, Дуглас Луис и так далее. Но не все команды, которые имеют более звёздных игроков, побеждают так уверенно, как это сделала Астон Вилла. Нужен ещё высокий уровень организации, тактической дисциплины и уверенности во всех фазах игры. Астон Вилла была во всём лучше и не давала усомниться в своём превосходстве. Со стандарта забила, в ловушки «Фрайбурга» не попадалась. При счёте 0:0 не прессинговали центральных защитников. При удобном счёте садились в 4-4-2, отбивались от навесов «Фрайбурга». Навесы «Фрайбурга» — эффективная история, потому что они за счёт этого забивают большую часть своих голов. Победа имени с запасом. Можно переименовать UEFA Europa League в Unai Europa League

