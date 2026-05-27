Аршавин объяснил, почему "Спартак" не является топ-клубом и что нужно сделать красно-белым, чтобы вернуть статус

Аршавин, бывший футболист "Зенита", объяснил, почему "Спартак" не является топ-клубом и что нужно сделать красно-белым, чтобы вернуть статус. Он привел пример с "Манчестер Юнайтед", заявив, что "Манчестер Юнайтед" ни хрена не выиграет, а другие команды в АПЛ лучше. Также он отметил, что "Спартак" может быть на пути выздоровления, но для того, чтобы стать кандидатом на первое место, нужно сделать много покупок.

Бывший футбол ист "Зенита"объяснил свои слова про то, что " Спартак " не является топ-клуб ом, и ответил, что должны сделать красно-белые, чтобы вернуть себе этот статус.

"Напоминаю, это был пример, приведённый с "Манчестер Юнайтед". "Манчестер Юнайтед" ни хрена не выиграет. То есть сама команда не топ. Другие четыре-пять команд в АПЛ лучше.

А, естественно, имя и сам масштаб клуба всегда говорят, что они якобы должны бороться за первое место, но их состав им не позволяет это делать, а болельщики живут этими ожиданиями. То же самое в отношении "Спартака". Во-первых, я желал победы "Спартаку" и ставил на них ещё даже до полуфинала с ЦСКА, когда меня спросили, выиграет ли Карседо титул. Это, наверное, как раз после того, как "Зенит" проиграл, у меня спрашивали.

"Спартак", может быть, на пути выздоровления, "Спартак", я признаюсь, симпатично играл, всё отлично, но для того, чтобы "Спартак" стал кандидатом на первое место, много покупок надо сделать, три-четыре покупки. "Зенит" в последние восемь лет — это главная команда чемпионата, но "Краснодар" присоединился в последние три года. "Краснодар" молодцы. У них состоялась команда, утряслись трансферы и так далее.

А главное — у них игра есть, у "Краснодара", — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат!





