Археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в результате сложной операции ФСБ и КГБ Белоруссии

Археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в результате сложной операции ФСБ и КГБ Белоруссии
Александр БутягинФСБКГБ Белоруссии
📆4/30/2026 3:13 PM
Археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, вернулся на родину в рамках обмена. Операция была проведена ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии. Бутягин рассказал о своем пребывании в польской тюрьме и обвинениях в его адрес.

Возвращение археолога Александра Бутягина на родину стало возможным благодаря сложной и многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности России совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

Как сообщил сам Бутягин, он всегда верил в то, что его возвращению домой прилагаются значительные усилия и что на родине о нем не забывают. Археолог поделился с телеканалом НТВ подробностями своего пребывания в польской тюрьме, отметив, что несмотря на тревожные слухи, ему удалось найти общий язык с другими заключенными. Бутягин рассказал о разнообразии контингента в тюрьме, где были как граждане Польши, так и представители других стран. Общение происходило на английском и русском языках, что облегчало взаимодействие.

Он отметил, что некоторые заключенные, узнав о его научной деятельности и предыдущих поездках в Европу, пытались использовать эту информацию для обращения в различные страны, надеясь на помощь. Однако, по словам Бутягина, Италия проигнорировала их запросы, в то время как Польша оказала содействие в его экстрадиции. Задержание Александра Бутягина произошло пять месяцев назад в Варшаве, куда он прибыл для проведения серии лекций.

Украинская сторона выдвинула против него обвинения в «уничтожении культурного наследия» в связи с археологическими раскопками, проведенными на территории Крымского полуострова. Эти обвинения Бутягин категорически отвергает, считая их политически мотивированными. Он подчеркивает, что его работа всегда велась в строгом соответствии с законодательством и с целью сохранения и изучения исторического наследия. Возвращение Бутягина в Россию стало возможным в рамках обмена, который состоялся на границе Польши и Белоруссии.

Этот обмен был частью более широкой операции, в ходе которой были освобождены и другие лица. Помимо Бутягина, на родину вернулась супруга российского военнослужащего, проходящего службу в российском миротворческом контингенте в Приднестровье. Взамен украинская сторона получила двух молдавских разведчиков. Этот обмен демонстрирует готовность сторон к диалогу и решению сложных вопросов путем переговоров.

Операция по возвращению Бутягина и других граждан потребовала значительных усилий и координации между различными ведомствами. ФСБ и КГБ Белоруссии работали в тесном взаимодействии, обеспечивая безопасность и эффективность обмена. Возвращение Бутягина стало важным событием для российской научной общественности, которая выразила ему поддержку и надежду на продолжение его плодотворной работы. Археологическое сообщество высоко оценивает вклад Бутягина в изучение истории и культуры Крыма и выражает уверенность в том, что он продолжит свои исследования, несмотря на пережитые трудности.

Этот случай также поднимает вопросы о политизации археологических исследований и необходимости защиты прав ученых, занимающихся изучением исторического наследия в спорных регионах. Важно, чтобы научная деятельность не подвергалась политическому давлению и чтобы ученые имели возможность свободно проводить свои исследования, не опасаясь преследований

