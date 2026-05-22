Археолог Вим Дейкман получил новости о возможной находке останков шотландца Шарля де Бац де Кастелемора, известного как д’Артаньян.

Вим Дейкман рассказал, что посвятил почти три десятилетия поискам останков графа Шарля де Бац де Кастельмора, известного как д’Артаньян. Ученый сообщил это в интервью Пятому каналу. По словам исследователя, серьезный прогресс в работе появился около трех лет назад, когда после выхода на пенсию он смог уделять больше времени собственным проектам.

По словам исследователя, серьезный прогресс в работе появился около трех лет назад, когда после выхода на пенсию он смог уделять больше времени собственным проектам. В ходе раскопок на глубине около 70 сантиметров специалисты обнаружили верхнюю часть человеческого скелета, предположительно принадлежащего именно д’Артаньяну. Кроме того, рядом с останками был найден монетчик приблизительно 1660 года чеканки. Исследователь предположил, что это может быть связано с древней традицией помещать монету умерлому.

О возможном обнаружении костей легендарного мушкетера д’Артаньяна стало известно в марте этого года. В Маастрихте в пригороде была найдена находка под полом церкви, место, где ранее уже называли вероятным захоронением исторического человека. Было задержано несколько археологов, включая Вима Дейкмана, по делу о возможном сокрытии останков, принадлежащих Французу. Сам Дейкман считает, что преждевременны поднимать ажиотаж вокруг открытия.

Для окончательного подтверждения личности необходимо провести дополнительные исследования.





