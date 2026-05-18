Археологические находки на территории будущего пляжа в Владивостоке

Археологи во Владивостоке обнаружили следы двух древних культур: зайсановской и янковской. Культурный слой за годы сильно пострадал из-за инженерных сетей и построек, оставшихся от военных частей. Однако в нижнем песчаном горизонте учёные заметили тёмные пятна — остатки жилища и хозяйственной ямы, созданных древним человеком. Среди находок оказались большая китовая кость, деревянное пряслице и другие предметы быта. Также в слое янковской культуры нашли шлифованное тесло из чёрного сланца с асимметричным лезвием, похожее на топор.

Неожиданное открытие сделали археологи во Владивостоке, исследуя территорию будущего пляжа в районе Патрокла.

Здесь были обнаружены следы двух древних культур: зайсановской, чья история насчитывает от 4000 до 4500 лет, и более молодой, янковской, возраст которой составляет около 2400–2700 лет. Об этомСпециалисты продолжают раскопки, чтобы проверить участок перед дальнейшими строительными работами. Это нужно, чтобы возможные археологические памятники не были повреждены техникой. Культурный слой за годы сильно пострадал из-за инженерных сетей и построек, оставшихся от военных частей.

Однако в нижнем песчаном горизонте учёные заметили тёмные пятна — остатки жилища и хозяйственной ямы, созданных древним человеком. Среди находок оказались большая китовая кость, деревянное пряслице и другие предметы быта. Также в слое янковской культуры нашли шлифованное тесло из чёрного сланца с асимметричным лезвием, похожее на топор





