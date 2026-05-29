Археологи в Саудовской Аравии обнаружили древний клад драгоценностей

Москва, 29 мая - АиФ-Москва. В Саудовской Аравии археологи обнаружили древний глиняный сосуд, в котором находились драгоценности , пишет Live Science. В материале сказано, что кладу 1200 лет.

В кувшине хранились украшения из золота и серебра, драгоценные камни, они были созданы ювелирами. Среди них — изделия из золота с цветочными и геометрическими узорами, инкрустированные полудрагоценными камнями. В комиссии по охране культурного наследия Саудовской Аравии уточнили, что сосуд был обнаружен на пути паломников в местности Дирия на окраине Эр-Рияда. В средние века этот город был основной остановкой на маршруте хаджа между Басрой (Ирак) и Меккой.

По данным археологов, основное поселение в Дирии существовало в период с 743 по 753 годы нашей эры. Клад получил название «Сокровище Дирии». Помимо сосуда с более чем сотней украшений специалисты обнаружили гипсовые водоёмы, стены жилых домов, а также фрагменты керамики и стекла. По словам учёных, клад, вероятнее всего, был спрятан в начале правления династии Аббасидов, которая пришла к власти в 750 году.

Во времена Аббасидов Дирия была важной остановкой на пути из Басры к святым местам в Мекке. Археологические работы будут продолжены.





