Артура Осипяна, переселенца из Карабаха, арестовали в Ереване за конфликт с Николаем Пашиняном, сообщил адвокат задержанного Роман Ерицян. Участник конфликта был позже задержан, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время. На этом фоне Ереван и Баку вели мирные переговоры. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

В понедельник Пашинян также накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности экс-президента Роберта Кочаряна и главу партии"Сильная Армения"в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020-го в Карабахе возобновились боевые действия, по итогам которых армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и некоторые территории, входившие в автономную область в советское время. На этом фоне Ереван и Баку вели мирные переговоры.

В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.





