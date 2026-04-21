Российские расчеты РСЗО Ураган нанесли точный удар по позициям противника в Купянском районе, ликвидировав центр управления дронами и площадку для запуска тяжелых беспилотников.

Российские артиллеристы, входящие в состав реактивного дивизиона 4-й танковой дивизии, относящейся к танковой армии группировки войск Запад, продемонстрировали высокую эффективность в ходе выполнения боевых задач на территории Харьковской области. Согласно официальным данным Министерства обороны Российской Федерации, опубликованным 21 апреля, расчет реактивной системы залпового огня Ураган успешно поразил важный объект противника.

Целью российских военнослужащих стал пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, а также места скопления живой силы, расположенные вблизи Купянского направления. Высокая точность удара позволила полностью нейтрализовать угрозу, исходящую от вражеских операторов БПЛА. В ходе общения с журналистами старший офицер артиллерийской батареи с позывным Курск подчеркнул, что ключевым фактором успеха в современных боевых условиях является скорость принятия решений и мобильность техники. По словам офицера, маневренность системы Ураган позволяет российским расчетам действовать максимально оперативно: быстро занимать огневые позиции, производить залп и немедленно покидать точку дислокации. Такая тактика ведения боя значительно снижает вероятность обнаружения подразделения средствами разведки противника и минимизирует риски ответного удара. Важность работы артиллеристов трудно переоценить, так как именно они обеспечивают подавление огневых точек, препятствующих продвижению основных сил. Разведывательные данные, ставшие основой для успешной операции, были получены благодаря слаженной работе расчетов беспилотных систем, которые обнаружили на окраине одного из населенных пунктов Купянского района как пункт временной дислокации противника, так и специализированную взлетную площадку для тяжелых гексакоптеров, используемых для разведки и сброса боеприпасов. Передача координат дежурному расчету РСЗО произошла практически в режиме реального времени. Применив 220-миллиметровые реактивные снаряды, российские военные нанесли сокрушительный удар по выявленным целям. Объективный контроль, осуществляемый с помощью средств воздушной разведки, подтвердил полное уничтожение вражеских объектов. Стоит отметить, что в этот же период Министерство обороны РФ отметило мужество рядового Андрея Воронькова, который, доставляя снабжение на передовую, сумел сбить вражеский дрон, предотвратив возможную атаку на колонну снабжения





