Артемия Лебедев заплатил 300 тысяч рублей за критику Лиги безопасного интернета

Судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей компенсации по иску Мизулиной о защите чести и достоинства. Мизулина заявила, что перечислила полученные деньги в фонд «Народный фронт. Все для победы».

Судебные приставы взыскали 300 тысяч рублей с Артемия Лебедев а, назвавшего Лигу безопасного интернета «****** на палке»Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в телеграме 27 мая, что судебные приставы взыскали с блогера Артемия Лебедев а 300 тысяч рублей компенсации по иску Мизулиной о защите чести и достоинства.

Мизулина заявила, что перечислила полученные деньги в фонд «Народный фронт. Все для победы», который поддерживает россиян, участвующих в войне. суд посчитал, что их высказывания порочат честь Мизулиной. Тогда же суд постановил взыскать с Лебедева 300 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, с Дудя — 200 тысяч. Мосгорсуд утвердил решение в октябре.

Интервью Лебедева Дудю вышло 1 августа 2024 года. В нем Лебедев заявил, что «очень плохо» относится к Мизулиной, а ее деятельность «вредна для России». Лебедев говорил, что Лига безопасного интернета — это «хуйня на палке». Кроме того, Дудь процитировал другое интервью Лебедева, в котором блогер произнес слово «Пиздулины». По словам дизайнера, это «эзопов язык для описания турбопатриотов»





