Артета: «Арсенал» показал лучшую игру сезона, но не сумел забить большего

Микель Артета, главный тренер «Арсенала», поделился своими эмоциями после победы над «Бернли» в матче чемпионата Англии. Он отметил, что команда продемонстрировала одну из лучших игр сезона, но не сумела забить большего, чем два гола. Также тренер высказался о сложном турнире и предстоящей игре с «Кристал Пэлас».

Микель Артета / Фото: © NurPhoto / Contributor / NurPhoto / Gettyimages.ru— Я очень доволен игрой и результатом. В первом тайме мы показали одну из лучших игр в этом сезоне.

Нам не повезло, что мы не забили второй или третий гол. Нам противостоял сильный соперник. Посмотрите, с каким настроем они сегодня пытались добиться чего‑то в игре. Этот чемпионат очень сложный.

Мы сделали свою работу. Нам нужно подождать и посмотреть, что произойдет завтра, а затем настанет время подготовиться к игре с «Кристал Пэлас», — цитирует Артету Би‑би‑си.

«Арсенал» с 82 очками лидирует в турнирной таблице премьер‑лиги, опережая идущий вторым «Манчестер Сити», у которого есть игра в запасе, на пять очков. «Бернли» (21) располагается на 19‑й строчке.

