Артген биотех выкупит акции у инвесторов-участников SPO Гемабанка

Артген биотех, российская биотехнологическая компания, намерена выкупить акции у инвесторов-участников вторичного публичного размещения (SPO) Гемабанка по истечении трех лет с даты окончания предложения. Акции будут выкуплены по цене 150,8 руб. за штуку.

Артген биотех выкупит акции у инвесторов-участников вторичного публичного размещения ( SPO ) Гемабанк а по истечение трех лет с даты окончания предложения. Об этом Акции будут выкуплены по цене 150,8 руб. за штуку.

Уточняется, что оферта предназначена инвестирующим в Гемабанк от 500 000 руб. при условии непрерывного трехлетнего владения акциями, приобретенных в рамках SPO. По состоянию на 13:15 мск 16 июня цена акций «Артгена» выросла на 1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 48,5 руб. Объем торгов составил 3,37 млн руб. На закрытие торгов 15 июня 2026 г. цена акций «Артгена» составляла 48,04 руб.

За последние 12 месяцев цена акций «Артгена» снизилась на 37,3%.15 июня. Компания намерена разместить по открытой подписке до 3 370 080 обыкновенных акций и привлечь до 400 млн руб. Ориентиром размещения ставят 116 руб. за одну акцию. Гемабанк днем 16 июня выросла на 1,1% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 117,1 руб.

Объем торгов составил 1,2 млн руб. На закрытие торгов 15 июня цена акций «ММЦБ» составила 115,8 руб. За последние 12 месяцев котировки «ММЦБ» снизились на 6,9%





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Артген Биотех Гемабанк SPO Вторичное Публичное Размещение Выкуп Акций Инвесторы-Участники Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение Оферта Инвестирующим Цена 500 000 Руб. Трехлетнее Владение Акциями Предложение О

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