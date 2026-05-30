Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Арне Слот уволен с поста главного тренера Ливерпуля

Спорт News

Арне Слот уволен с поста главного тренера Ливерпуля
ЛиверпульАрне СлотОтставка
📆5/30/2026 11:45 AM
📰sportbox
91 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 51%

Ливерпуль отправил в отставку главного тренера Арне Слота после неудачного сезона. Руководство клуба приняло решение после поражения от Вест Хэма. Преемником может стать Юрген Клопп.

Арне Слот отправлен в отставку с должности главного тренер а Ливерпуля. Решение было принято после серии неудачных результатов в текущем сезоне. Как сообщают источники, близкие к клубу, совет директоров провел экстренное заседание после поражения от Вест Хэма со счетом 1:3.

Слот возглавлял Ливерпуль с лета 2024 года, подписав контракт на три года. За это время команда не смогла завоевать ни одного трофея, а в чемпионате Англии занимала лишь четвертое место. Преемником Слота, по информации британской прессы, может стать Юрген Клопп, который уже выразил готовность вернуться в футбол. Однако официальных переговоров пока не началось.

Нидерландский специалист прибыл в Ливерпуль с большими ожиданиями. Его предыдущая работа в Фейеноорде, где он выиграл чемпионат Нидерландов, вселяла надежду. Но в Англии Слот столкнулся с высокими требованиями и нехваткой времени на адаптацию. Тактические схемы тренера не всегда находили понимание у игроков, а травмы ключевых футболистов усугубили ситуацию.

Болельщики с самого начала скептически отнеслись к назначению, и домашние поражения от Арсенала и Манчестер Сити только усилили давление. Ливерпуль теперь стоит перед выбором нового наставника. В числе претендентов также называют Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля. Любопытно, что отставка произошла на фоне слухов о возможной продаже клуба.

Инвесторы из Саудовской Аравии якобы готовы предложить 4 миллиарда фунтов. Но пока официальных заявлений от руководства не поступало. В следующем матче Ливерпуль сыграет с Ньюкаслом, и временно командой будет руководить ассистент Слота Джон Хейтинга. Это решение уже вызвало резонанс в футбольном мире.

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, комментируя ситуацию, отметил: Обычно люди откладывают на пенсию, а Дик Адвокат отложил пенсию. При этом Аршавин намекнул, что Слоту не хватило времени для реализации своих идей. Другие эксперты считают, что Ливерпуль слишком рано расстался с нидерландцем. Впрочем, для Слота это не первый опыт увольнения: в 2020 году он покинул Утрехт после конфликта с руководством

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

sportbox /  🏆 28. in RU

Ливерпуль Арне Слот Отставка Футбол Тренер

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-30 14:44:54