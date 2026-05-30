Арне Слот уволен с поста главного тренера Ливерпуля

Ливерпуль отправил в отставку главного тренера Арне Слота после неудачного сезона. Руководство клуба приняло решение после поражения от Вест Хэма. Преемником может стать Юрген Клопп.

Арне Слот отправлен в отставку с должности главного тренер а Ливерпуля. Решение было принято после серии неудачных результатов в текущем сезоне. Как сообщают источники, близкие к клубу, совет директоров провел экстренное заседание после поражения от Вест Хэма со счетом 1:3.

Слот возглавлял Ливерпуль с лета 2024 года, подписав контракт на три года. За это время команда не смогла завоевать ни одного трофея, а в чемпионате Англии занимала лишь четвертое место. Преемником Слота, по информации британской прессы, может стать Юрген Клопп, который уже выразил готовность вернуться в футбол. Однако официальных переговоров пока не началось.

Нидерландский специалист прибыл в Ливерпуль с большими ожиданиями. Его предыдущая работа в Фейеноорде, где он выиграл чемпионат Нидерландов, вселяла надежду. Но в Англии Слот столкнулся с высокими требованиями и нехваткой времени на адаптацию. Тактические схемы тренера не всегда находили понимание у игроков, а травмы ключевых футболистов усугубили ситуацию.

Болельщики с самого начала скептически отнеслись к назначению, и домашние поражения от Арсенала и Манчестер Сити только усилили давление. Ливерпуль теперь стоит перед выбором нового наставника. В числе претендентов также называют Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля. Любопытно, что отставка произошла на фоне слухов о возможной продаже клуба.

Инвесторы из Саудовской Аравии якобы готовы предложить 4 миллиарда фунтов. Но пока официальных заявлений от руководства не поступало. В следующем матче Ливерпуль сыграет с Ньюкаслом, и временно командой будет руководить ассистент Слота Джон Хейтинга. Это решение уже вызвало резонанс в футбольном мире.

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин, комментируя ситуацию, отметил: Обычно люди откладывают на пенсию, а Дик Адвокат отложил пенсию. При этом Аршавин намекнул, что Слоту не хватило времени для реализации своих идей. Другие эксперты считают, что Ливерпуль слишком рано расстался с нидерландцем. Впрочем, для Слота это не первый опыт увольнения: в 2020 году он покинул Утрехт после конфликта с руководством





