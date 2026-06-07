Член Центральной избирательной комиссии Сильва Маркосян сообщила, что на парламентских выборах в Армении проголосовало более 33% избирателей. Среди проголосовавших лидеры партий "Сильная Армения" и "Армения", а также действующий премьер Никол Пашинян.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Явка избирателей на парламентских выборах в Армении превысила 33 процента. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сильва Маркосян.

Данные приведены по состоянию на 14:00 по местному времени (13:00 мск).

"По состоянию на 14:00 (13:00 мск) из 2 503 976 избирателей проголосовали 847 226 граждан, или 33,84%". Невидимый фильтр: Французские спецслужбы чистят интернет в Армении от критики Пашиняна Среди проголосовавших — лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, а также глава блока "Армения" Роберт Кочарян и действующий премьер Никол Пашинян. В республике работают 2005 избирательных участков. В борьбе за депутатские мандаты участвуют 18 политических объединений.

Если ни одна партия не наберёт 50% голосов и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В него выйдут две политические силы, получившие наибольшую поддержку в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое "стабильное парламентское большинство" — и сможет единолично назначить министров. Давали деньги и говорили, что писать: Экс-министр обороны Армении раскрыл давние связи Пашиняна с США Согласно опросам западных социологических служб, правящую партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей.

В то же время совокупный рейтинг оппозиционных сил достигает примерно 49%: "Сильная Армения" — 26%, "Армения" — 12%, "Процветающая Армения" — 6%, "Крылья единства" — 5%





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