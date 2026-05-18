В ночь на 18 мая ВС РФ, отвечая на удары ВСУ, обрушила ответный массированный удар по целям в Одессе, включая портовую инфраструктуру, где хранилась западная техника для украинской армии. генерал-майор Сергея Липовой подтвердил информацию.

Москва, 18 мая - АиФ-Москва. Армия РФ в ночь на 18 мая ударила по целям в Одессе, включая портовую инфраструктуру, куда поставляют западную технику. об этом aif.ru сообщил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В ночь на 18 мая ВС РФ обрушили удары по целям в Одессе. Власти города заявили, что поврежден объект критической инфраструктуры. Многочисленные взрывы и вспышки наблюдали в порту.

"В Одессе был нанесен удар по военной инфраструктуре порта, которую ВСУ из гражданской переоборудовали в склады, где сейчас хранятся боеприпасы из стран НАТО. Возле причалов в порту стоят транспортно-грузовые корабли, которые привозят эти боеприпасы, вооружение и технику", - отметил Липовой. Также генерал добавил, что в Одессе находятся учебные и логистические центры, где боевики ВСУ проходят обучение под руководством инструкторов НАТО.

"Все эти цели законны. Россия неоднократно отмечала, что не бьет по гражданской инфраструктуре, а уничтожает объекты двойного назначения и военные цели", - подытожил Липовой. В Минобороны заявили, что в ночь на 18 мая ВС РФ нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам ТЭК и портовой инфраструктуре





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

АРМИЯ РФ ОДЕССА ПОЭТЕКТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВОЗНИКОВЪЗДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБРУБЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ УЧРЕЖДЕНИЯ ВВС РФ ОПЕРАТИИ ВЕЙСКОЙ СИЛЬБА ИЗ ГРАЖДАНСКОЙ ПЕРЕОБОРУДОВАННОЙ ИНФРАС НЕТИВ ВЕЙСКОЙ

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

За сутки в России выявили 18 780 случаев коронавирусаЗа сутки в России выявили 18 780 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 18 856 заболевших.

Read more »

Жестокое убийство молодой жены и позднее отцовство: Борис Невзоров умер через месяц после Дня рожденияЗнаменитый актер умер на 73-м году жизни от коронавируса. Беды ничто не предвещало, но болезнь буквально за считанные дни забрала жизнь звезды сериалов «Ищейка», «Каменская» и «Дальнобойщики»:

Read more »

- Россия (U-18) 8 сентября. Товарищеские матчи 2022-24. Протокол матчаОнлайн трансляция матча Узбекистан (U-18) - Россия (U-18), Товарищеские матчи 2022-24, 08 сентября

Read more »

Эвенепул уверенно выиграл 18-й этап «Вуэльты», Власов финишировал 18-мЭвенепул уверенно выиграл 18-й этап «Вуэльты», Власов финишировал 18-м

Read more »

«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико»Команда Хаби Алонсо занимает 1-е место в чемпионате Испании , набрав 18 очков из 18 возможных.

Read more »

Врач Бузунов: освещение Земли зеркалами из космоса не несёт угрозы здоровьюПервое зеркало размером 18×18 метров запустят на солнечно-синхронную орбиту в апреле 2026 года.

Read more »