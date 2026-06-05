Армения: Прибывающие из России военнообязанные могут получать повестки на учебные сборы, военная полиция в аэропортах и на пунктах пропуска

Замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян заявил, что граждане страны, приезжающие из России, при статусе военнообязанных могут получать повестки на 25-дневные учебные сборы. Отказ от участия может повлечь уголовную ответственность. Кроме того, в соцсетях появились сообщения о присутствии военной полиции в аэропорту и на пунктах пропуска. Министр обороны Сурен Папикян подтвердил воинскую обязанность и участие в сборах для всех военнообязанных граждан Армении, включая Россию, Францию и США. Министерство обороны Армении и военная полиция ранее не сообщали о введении конкретных процедур в отношении прибывающих из России.

Замглавы аппарата премьер-министра Армении Тарон Чахоян заявил, что граждане страны, приезжающие из России, при статусе военнообязанных могут получать повестки на 25-дневные учебные сборы . Отказ от участия может повлечь уголовную ответственность.

Кроме того, в соцсетях появились сообщения о присутствии военной полиции в аэропорту и на пунктах пропуска. Министр обороны Сурен Папикян подтвердил воинскую обязанность и участие в сборах для всех военнообязанных граждан Армении, включая Россию, Францию и США. Министерство обороны Армении и военная полиция ранее не сообщали о введении конкретных процедур в отношении прибывающих из России





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Армения Военнообязанных Учебные Сборы Уголовная Ответственность Военная Полиция Аэропорты Пункты Пропуска Россия Франция США Президент России Владимир Путин Представитель Партии «Сильная Армения» Нарека

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