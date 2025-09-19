Head Topics

Арман Царукян: Звёздный легковес UFC, ищущий путь к титулу

Смешанные Единоборства Новости

Арман Царукян: Звёздный легковес UFC, ищущий путь к титулу
Арман ЦарукянUFCACB JJ
  • 📰 championat
  • ⏱ Reading Time:
  • 108 sec. here
  • 8 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 63%
  • Publisher: 51%

Обзор карьеры Армана Царукяна: победы в джиу-джитсу, перспективы в UFC и поиск оптимального пути к чемпионскому поясу.

19 сентября в Москве состоялся зрелищный турнир ACB JJ 18, где в центре внимания оказался опытный боец UFC Арман Царукян . Ивент, объединивший соревнования по джиу-джитсу и боевому джиу-джитсу , предоставил Арману возможность продемонстрировать свои навыки в схватке с именитым соперником. В этом противостоянии Царукян, безусловно, являлся фаворитом, и он подтвердил этот статус, продемонстрировав уверенное доминирование с самого начала поединка.

С первых секунд Арман действовал агрессивно, активно ища возможности для проведения болевых приемов и удушающих техник. Он неоднократно был близок к досрочному завершению схватки, используя различные приемы: гильотину, Д’Арсе и удушение со спины. Несмотря на отчаянное сопротивление, его соперник, Бенсон Хендерсон, выстоял, но в итоге тоже сдался. В концовке схватки Бенсон был переведен в фулл-маунт, после чего Арман перешел на ручной треугольник, усыпив экс-чемпиона. В результате этой победы, помимо эффектного выступления, в активе Царукяна - уверенная победа над известным бойцом, что, безусловно, является ярким моментом в его карьере. Однако, возникает вопрос о влиянии подобной активности на продвижение Армана к титулу. С апреля 2024 года, когда Царукян одержал победу над Чарльзом Оливейрой и стал претендентом на титул UFC, прошло уже почти полтора года. За это время он, хоть и успешно выступал, сорвал титульник с Исламом Махачевым, провел три схватки по грэпплингу и джиу-джитсу, победил именитых соперников (Маккашарип Зайнуков, бывшие чемпионы Патрики Фрейре и Бенсон Хендерсон), а также был запасным на поединке Илии Топурии с Оливейрой. Несмотря на то, что Арман продемонстрировал готовность подстраховать бой Дастина Порье и Макса Холлоуэя, а также выражал желание провести бой с любым предложенным ему соперником, в июле было объявлено о скором анонсе следующего поединка, но прошло почти два месяца, и новостей так и не последовало. В текущей ситуации Арман не только продолжает привлекать внимание своим контентом, но и, по всей видимости, ожидает бой с Топурией. Но без хотя бы еще одной победы в ММА ему будет трудно получить титульный шанс, несмотря на заслуженное место в рейтинге претендентов. Необходимо сосредоточиться на выступлениях в ММА, а не тратить время на другие дисциплины, если основная цель - завоевание титула UFC. Несмотря на отсутствие контракта, возможен бой с Дэном Хукером, а также рассматриваются варианты с Матеушем Гамротом и Бенуа Сен-Дени. Стоит отметить, что финансовая составляющая у Царукяна на высоком уровне, но это не должно становиться причиной для отказа от основных целей

Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

championat /  🏆 29. in RU

Арман Царукян UFC ACB JJ Джиу-Джитсу Титул

 

Россия Последние новости, Россия Последние новости

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

ACB JJ 18: Царукян снова выступит не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVEACB JJ 18: Царукян снова выступит не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVEВ программе также схватки с участием Али Багова и Хасана Магомедшарипова.
Прочитайте больше »

Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»Джо Роган: «Большая трагедия, что Нганну так и не договорился с UFC. Он самый опасный чемпион в истории дивизиона»«Нганну – настоящий гигант.
Прочитайте больше »

Потерял отца, но исполнил мечту. Драма в жизни нового бойца UFCПотерял отца, но исполнил мечту. Драма в жизни нового бойца UFCЭчер Соса получил контракт, несмотря на тяжёлую ситуацию в семье.
Прочитайте больше »

ACB JJ 18: Царукян снова выступает не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVEACB JJ 18: Царукян снова выступает не в ММА. В соперниках — экс-чемпион UFC. LIVEВ программе также схватки с участием Али Багова и Хасана Магомедшарипова.
Прочитайте больше »

«Хотелось бы, чтобы пояс разыгрался между мной и Маирбеком» — Царукян после победы на турнире ACB JJ«Хотелось бы, чтобы пояс разыгрался между мной и Маирбеком» — Царукян после победы на турнире ACB JJБоец UFC легковес Арман Царукян изъявил желание провести поединок за пояс чемпиона организации ACB JJ по правилам бразильского джиу‑джитсу с экс‑бойцом UFC Маирбеком Тайсумовым.
Прочитайте больше »

Царукян побеждает, но есть нюанс. Зона комфорта вместо борьбы за пояс UFCЦарукян побеждает, но есть нюанс. Зона комфорта вместо борьбы за пояс UFCАрману пора вспомнить о своей цели.
Прочитайте больше »



Render Time: 2025-09-20 14:21:01