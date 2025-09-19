Арман Царукян: Звёздный легковес UFC, ищущий путь к титулу

Обзор карьеры Армана Царукяна: победы в джиу-джитсу, перспективы в UFC и поиск оптимального пути к чемпионскому поясу.

19 сентября в Москве состоялся зрелищный турнир ACB JJ 18, где в центре внимания оказался опытный боец UFC Арман Царукян . Ивент, объединивший соревнования по джиу-джитсу и боевому джиу-джитсу , предоставил Арману возможность продемонстрировать свои навыки в схватке с именитым соперником. В этом противостоянии Царукян, безусловно, являлся фаворитом, и он подтвердил этот статус, продемонстрировав уверенное доминирование с самого начала поединка.

С первых секунд Арман действовал агрессивно, активно ища возможности для проведения болевых приемов и удушающих техник. Он неоднократно был близок к досрочному завершению схватки, используя различные приемы: гильотину, Д’Арсе и удушение со спины. Несмотря на отчаянное сопротивление, его соперник, Бенсон Хендерсон, выстоял, но в итоге тоже сдался. В концовке схватки Бенсон был переведен в фулл-маунт, после чего Арман перешел на ручной треугольник, усыпив экс-чемпиона. В результате этой победы, помимо эффектного выступления, в активе Царукяна - уверенная победа над известным бойцом, что, безусловно, является ярким моментом в его карьере. Однако, возникает вопрос о влиянии подобной активности на продвижение Армана к титулу. С апреля 2024 года, когда Царукян одержал победу над Чарльзом Оливейрой и стал претендентом на титул UFC, прошло уже почти полтора года. За это время он, хоть и успешно выступал, сорвал титульник с Исламом Махачевым, провел три схватки по грэпплингу и джиу-джитсу, победил именитых соперников (Маккашарип Зайнуков, бывшие чемпионы Патрики Фрейре и Бенсон Хендерсон), а также был запасным на поединке Илии Топурии с Оливейрой. Несмотря на то, что Арман продемонстрировал готовность подстраховать бой Дастина Порье и Макса Холлоуэя, а также выражал желание провести бой с любым предложенным ему соперником, в июле было объявлено о скором анонсе следующего поединка, но прошло почти два месяца, и новостей так и не последовало. В текущей ситуации Арман не только продолжает привлекать внимание своим контентом, но и, по всей видимости, ожидает бой с Топурией. Но без хотя бы еще одной победы в ММА ему будет трудно получить титульный шанс, несмотря на заслуженное место в рейтинге претендентов. Необходимо сосредоточиться на выступлениях в ММА, а не тратить время на другие дисциплины, если основная цель - завоевание титула UFC. Несмотря на отсутствие контракта, возможен бой с Дэном Хукером, а также рассматриваются варианты с Матеушем Гамротом и Бенуа Сен-Дени. Стоит отметить, что финансовая составляющая у Царукяна на высоком уровне, но это не должно становиться причиной для отказа от основных целей





