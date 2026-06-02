Армения на перепутье: выборы 2026 года как отражение новой геополитической реальности

Анализ предвыборной ситуации в Армении, её международного значения и внутренних трансформаций.

Армения не принадлежит к числу великих и даже средних держав. Более того, после серии чувствительных военно-политических поражений, утраты Нагорного Карабаха и его деарменизации Ереван уступил неформальное лидерство в Кавказском регионе Баку.

Если ранее Армения и Азербайджан вели переговоры по урегулированию этнополитического конфликта как равные партнеры, то сегодня азербайджанская сторона фактически определяет правила игры и диктует условия. И тем не менее в конце мая - начале июня 2026 года именно Армения становится едва ли не ключевой точкой Евразии. Главная избирательная кампания пятилетнего политического цикла входит в завершающую стадию. До дня голосования - 7 июня - осталось меньше недели.

Но по его итогам определится не только состав Национального собрания, но и конфигурация сил на Южном Кавказе. Исход голосования окажет влияние и на все постсоветское пространство, так как в Армении будет протестирована модель стратегического взаимодействия России с одним из ее союзников. О выборах в Армении высказались практически все крупные мировые лидеры за исключением Китая.

Джей Ди Вэнс стал первым в истории действующим вице-президентом США, посетившим Армению, а Марко Рубио - первым американским госсекретарем начиная с июня 2012 года, кто побывал в Ереване. Оба выразили свою поддержку правящей партии и лично Николу Пашиняну. Свои предпочтения обозначили Турция и Азербайджан, а в начале мая армянская столица приняла двойной Евросаммит - Европейского политического сообщества и ЕС-Армения.

Все эти заявления, форумы, визиты происходят на фоне, пожалуй, самого сильного охлаждения отношений между Россией и Арменией, хотя после распада СССР последняя считалась форпостом Москвы на Кавказе. И хотя ограничения на некоторые виды армянской сельхозпродукции, минеральной воды и алкогольных напитков формально введены из-за претензий к их качеству, они воспринимаются многими как инструмент давления России на строптивого союзника, решившегося укрепить кооперационные связи с ЕС, США и даже принимать у себя высоких гостей с Украины.

При этом новые друзья Еревана не скрывают, что хотели бы ослабить позиции России на Южном Кавказе и в Евразии в целом. Почему же выборы в маленькой закавказской республике вызывают такой огромный интерес не только в регионе, но и далеко за его пределами? Можно ли говорить о том, что геополитический разворот Армении уже состоялся, а выборы лишь оформят этот факт, или ситуация намного сложнее?

По справедливому замечанию президента Центра политических технологий Бориса Макаренко, не только обыватели, но и политологи зачастую сводят выборы к периодическим голосованиям, определяющим расклад сил во властных институтах. В действительности же значение избирательных кампаний намного шире. В них определяются не только партийно-политические расклады, но и происходит легитимация внешнеполитического выбора государств, решаются и приоритеты в области безопасности.

Однако каким бы важным ни было геополитическое измерение выборов в Армении, эта кампания отражает прежде всего фундаментальные изменения в самом армянском обществе и в его политическом классе. В процессе национального самоопределения и распада СССР главной национальной идеей, объединившей коммунистов и антикоммунистов, сторонников традиционных ценностей и радикальных перемен, был миацум, то есть объединение в новом государстве бывших Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана. За торжество этой идеи пришлось платить кровью и экономическими разрушениями, изоляцией и массовой эмиграцией.

В одном пакете с победой в войне с Азербайджаном в 1994 году оказался затяжной неурегулированный конфликт и конфронтация не только с Баку, но и с Анкарой и зависимость от внешних сил. Как следствие, сложные общественно-политические рефлексии по поводу цены вопроса. То, что в конце 1980-х было сакральным, со временем начали воспринимать как серьезное обременение.

Нравится нам это или нет, но важно понимать: Никол Пашинян не появился из ниоткуда, он сформировался как политик в спорах и дискуссиях о судьбах и перспективах Армении. Много жестко критических оценок, которые с такой легкостью высказывает сегодня глава кабмина о Нагорном Карабахе и карабахских армянах, ранее произносили в кулуарах и полушепотом. Наверное, эти споры продолжались бы еще долгие годы, не случись две военно-политические катастрофы и армянский исход из непризнанной НКР. Главный национальный миф, скреплявший общество и власть, оказался разрушен.

И армянские власти попытались заполнить образовавшуюся пустоту новой идеей мира. На первый взгляд, с таким выбором трудно спорить, ибо политика - искусство возможного. И предположи мы, что 7 июня триумфаторами выборов в Армении станут оппоненты Пашиняна - Самвел Карапетян, Роберт Кочарян, Гагик Царукян или оппозиционная коалиция, их первым делом явно не станет карабахская Реконкиста. Но борьба за мир по версии нынешних властей Армении имеет ряд важных особенностей.

Она предполагает не только отказ от территориальных претензий, но и пересмотр исторической памяти, сближение с Турцией и Азербайджаном, а также смену внешнеполитических ориентиров. Однако такая трансформация несет риски для внутриполитической стабильности, так как часть общества не готова к столь радикальному отказу от прежних идеалов. Кроме того, новые партнеры Армении не всегда последовательны в своей поддержке, что создает дополнительные вызовы. В этих условиях выборы становятся не просто голосованием, а референдумом по вопросу о том, какой путь развития изберет страна.

Международное сообщество внимательно следит за ситуацией, так как исход может переформатировать баланс сил на Южном Кавказе и повлиять на отношения между Россией и Западом. Внутренние процессы в Армении также демонстрируют глубокую поляризацию: с одной стороны, сторонники Пашиняна верят в обещания мира и процветания, с другой - оппозиция обвиняет его в предательстве национальных интересов. Пока опросы показывают незначительное преимущество правящей партии, но высокая явка может изменить картину. В любом случае, эти выборы войдут в историю как поворотный момент для армянской государственности.

Они покажут, способно ли армянское общество преодолеть травму прошлого и построить новую идентичность, основанную не на противостоянии, а на сотрудничестве. Или же страна вновь окажется в ловушке старых конфликтов. Ответ станет известен уже 7 июня





