Армения: Административный суд отклонил иски партии 'Процветающая Армения' против ЦИК, решение ЦИК об аннулировании итогов голосования осталось в силе

Армения, 14 июня - Административный суд Армении отклонил иски партии 'Процветающая Армения' предпринимателя Гагика Царукяна, поданные против Центральной избирательной комиссии страны. Такое решение было принято в связи с выявленными нарушениями на двух избирательных участках, которые могли существенно повлиять на результаты выборов. По предварительным данным ЦИК, партия 'Процветающая Армения' набрала 3,996% голосов и не преодолела проходной барьер. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.
Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Административный суд Армении отклонил иски партии 'Процветающая Армения ' предпринимателя Гагика Царукяна, поданные против Центральной избирательной комиссии страны. Таким образом, решение ЦИК об аннулировании итогов голосования на двух избирательных участках осталось в силе.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян. При этом она отметила, что судья Артур Авакян указал на наличие нарушений и необходимость проведения повторного голосования. Ранее представители партии заявляли, что Центризбирком не имел полномочий самостоятельно инициировать пересмотр результатов голосования и признавать их недействительными. Кроме того, по мнению истцов, после отмены итогов на участках должно было быть назначено повторное голосование. 12 июня ЦИК Армении сообщил о выявленных нарушениях на двух избирательных участках, которые могли существенно повлиять на результаты выборов.
В связи с этим комиссия признала недействительными поданные там голоса. После решения Центризбиркома ряд общественных и политических деятелей заявил, что аннулирование результатов могло повлиять на распределение мест в парламенте нового созыва. По предварительным данным ЦИК, партия 'Процветающая Армения' набрала 3,996% голосов и не преодолела проходной барьер. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.
Согласно опубликованным данным, правящая партия 'Гражданский договор' премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,825% голосов избирателей. Ранее стало известно, что лидер партии 'Процветающая Армения' Гагик Царукян подал иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Общественного телевидения страны. Политик требует опровержения ряда высказываний и выплаты компенсации за клевету и оскорбления. Оцените материал ПолитикапарламентАрменияПолитикаНикол ПашинянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияЦИКвыбор
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