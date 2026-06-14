Армения: Административный суд отклонил иски партии 'Процветающая Армения' против ЦИК, решение ЦИК об аннулировании итогов голосования осталось в силе

Армения, 14 июня - Административный суд Армении отклонил иски партии 'Процветающая Армения' предпринимателя Гагика Царукяна, поданные против Центральной избирательной комиссии страны. Такое решение было принято в связи с выявленными нарушениями на двух избирательных участках, которые могли существенно повлиять на результаты выборов. По предварительным данным ЦИК, партия 'Процветающая Армения' набрала 3,996% голосов и не преодолела проходной барьер. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Административный суд Армении отклонил иски партии 'Процветающая Армения ' предпринимателя Гагика Царукяна, поданные против Центральной избирательной комиссии страны. Таким образом, решение ЦИК об аннулировании итогов голосования на двух избирательных участках осталось в силе.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Ивета Тоноян. При этом она отметила, что судья Артур Авакян указал на наличие нарушений и необходимость проведения повторного голосования. Ранее представители партии заявляли, что Центризбирком не имел полномочий самостоятельно инициировать пересмотр результатов голосования и признавать их недействительными. Кроме того, по мнению истцов, после отмены итогов на участках должно было быть назначено повторное голосование. 12 июня ЦИК Армении сообщил о выявленных нарушениях на двух избирательных участках, которые могли существенно повлиять на результаты выборов.

В связи с этим комиссия признала недействительными поданные там голоса. После решения Центризбиркома ряд общественных и политических деятелей заявил, что аннулирование результатов могло повлиять на распределение мест в парламенте нового созыва. По предварительным данным ЦИК, партия 'Процветающая Армения' набрала 3,996% голосов и не преодолела проходной барьер. Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня.

Согласно опубликованным данным, правящая партия 'Гражданский договор' премьер-министра Никола Пашиняна получила 49,825% голосов избирателей. Ранее стало известно, что лидер партии 'Процветающая Армения' Гагик Царукян подал иск против премьер-министра Армении Никола Пашиняна и Общественного телевидения страны. Политик требует опровержения ряда высказываний и выплаты компенсации за клевету и оскорбления. Оцените материал ПолитикапарламентАрменияПолитикаНикол ПашинянГагик ЦарукянПроцветающая АрменияЦИКвыбор





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Армения Парламент Выборы Центральная Избирательная Комиссия Процветающая Армения Гагик Царукян Аннулирование Результатов Нарушения На Участках Повторное Голосование Никол Пашинян Процветающая Армения Гражданский Договор Парламентские Выборы Премьер-Министра Никола Пашиняна Общественное Телевидение Иски Отклонены Отсутствие Полномочий Инициировать Пересмотр Результатов Голосования Признавать Их Недействительными Повторное Голосование Необходимость Выплаты Компенсации

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Хачанов занимает 14‑е место в рейтинге ATP, Сафиуллин поднялся на 14 позицийРоссийский теннисист Карен Хачанов после победы на турнире в Чжухае поднялся на 14‑е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов, сообщает пресс‑служба ATP.

Read more »

Служащий ВМС США признался в продаже секретных данных разведке КНРВоенный получил от разведки КНР минимум 14 взяток на общую сумму 14 866 долларов.

Read more »

Опубликованы фотографии смартфона Xiaomi 14 Pro в титановом корпусеВ середине прошлой недели были представлены смартфоны Xiaomi 14 и Xiaomi Pro 14.

Read more »

Букмекеры назвали фаворитов чемпионата Европы — 2024 по футболуЕвро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Read more »

Чемпионат России по волейболу (жен). 8-й тур. «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо», «Заречье-Одинцово» встретится с «Протоном», другие матчиПари Суперлига по волейболу Женщины 8-й тур 14 ноября Уралочка – Динамо-Ак Барс Казань – 14.

Read more »

Блиндекс в минусе. Масло и яйца в России дешевеют вопреки инфляцииВ сложившихся условиях Центробанк может понизить ключевую ставку с 14,5% до 14%, полагает экономист.

Read more »