Арина Соболенко о победе в Мадриде, награде Laureus и адаптации к грунту

Арина Соболенко успешно стартовала на турнире в Мадриде, одержав победу в первом круге и поделившись своими мыслями о награде «Спортсменка года», адаптации к грунту и поддержке болельщиков.

Арина Соболенко успешно начала защиту своего титула на турнире в Мадрид е, одержав победу над Питон Стирнс со счетом 7:5, 6:3. После матча белорусская теннис истка поделилась своими впечатлениями с журналистами, включая корреспондента «Чемпионата».

Она рассказала о получении престижной награды «Спортсменка года» от Laureus, отметив, что это огромная честь и невероятный опыт. Соболенко подчеркнула, что вдохновляется многими сильными женщинами в спорте и была удивлена, что именно она удостоилась этой награды. Теннисистка также коснулась темы адаптации к грунтовому покрытию, отметив, что переход от игры в Штутгарте, где грунт находится в помещении, к условиям Мадрида требует времени. Она призналась, что первый матч на грунте был непростым, но она рада победе, даже если игра не была идеальной.

Соболенко рассказала о своем новом щенке Эше, который стал настоящим талисманом для нее и ее команды, принося моральную поддержку всем вокруг. Она также выразила благодарность болельщикам в Мадриде за их поддержку, особенно отметив дружбу с Паулой, которая, по ее мнению, является одной из причин такой теплой атмосферы. Соболенко прокомментировала уход Порши Арчер с поста руководителя WTA, заявив, что считает ее работу отличной и желает ей всего наилучшего.

Она также поделилась своим мнением об ударе сверху – смэше, отметив, что его сложность зависит от ситуации, давления и умения контролировать дыхание. Соболенко рассказала, что раньше этот удар был для нее самым сложным, но теперь она старается не торопиться и делать несколько вдохов перед ударом, что помогает ей играть более уверенно. В целом, Арина Соболенко выразила удовлетворение своим стартом на турнире в Мадриде и надежду на улучшение игры в следующих матчах





championat / 🏆 29. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

