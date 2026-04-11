Аргентина экстрадировала в Россию гражданина, обвиняемого в мошенничестве в РЖД

Из Аргентины в Россию экстрадирован гражданин, подозреваемый в мошенничестве с использованием служебного положения в РЖД. Обвинения связаны с предоставлением подложных документов для получения компенсаций по командировочным расходам.

Аргентина передала России гражданина, подозреваемого в масштабном мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом стало известно 11 апреля, заявление сделала официальный представитель Министерства внутренних дел Российской Федерации Ирина Волк.

«В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний из Аргентинской Республики был экстрадирован гражданин Российской Федерации, против которого выдвинуты обвинения в мошенничестве с использованием служебного положения», – цитирует Волк пресс-служба МВД Медиа, публикуя информацию на своем официальном веб-сайте. Следствие установило, что в течение 2021 года подозреваемый, будучи сотрудником одного из филиалов ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), систематически предоставлял фиктивные документы в отдел кадров и бухгалтерию. Речь идет о подложных проездных билетах, договорах аренды жилья и чеках об оплате проживания в различных регионах Российской Федерации, в которых он фактически не бывал. Указанные документы использовались для получения незаконных компенсаций по командировочным расходам, нанося значительный финансовый ущерб РЖД. Уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. После начала следственных действий мужчина скрылся от правоохранительных органов за пределами России, что и послужило основанием для объявления его в международный розыск. \Следственные мероприятия, проводимые российскими правоохранительными органами, выявили сложную схему, разработанную подозреваемым для хищения денежных средств. В основу схемы легло злоупотребление служебным положением и использованием доверия руководства и коллег. Поддельные документы, представленные в качестве обоснования командировочных расходов, позволяли ему регулярно получать компенсации за фактически не понесенные затраты. Суммы, незаконно полученные таким образом, накапливались в течение длительного периода времени, что и привело к значительным финансовым потерям для РЖД. Особое внимание следствия было уделено анализу маршрутов предполагаемых командировок, сравнению дат выезда и приезда, указанных в предоставленных документах, с реальным местонахождением подозреваемого. Были затребованы и изучены данные о его передвижениях, включая сведения с камер видеонаблюдения, записи телефонных разговоров, а также информацию о банковских транзакциях. Все эти данные в совокупности позволили установить обстоятельства совершения преступления и подтвердить вину подозреваемого. \После того, как подозреваемый скрылся от российского правосудия, Генеральной прокуратурой Российской Федерации было принято решение об объявлении его в международный розыск по каналам Интерпола. В 2025 году, на основании запроса российских правоохранительных органов, Интерпол объявил гражданина России в розыск, что инициировало активную работу по его установлению и задержанию за рубежом. Работа по розыску и задержанию подозреваемого велась в тесном сотрудничестве с международными партнерами, в том числе, с правоохранительными органами Аргентины. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в Аргентине, местонахождение подозреваемого было установлено, он был задержан и в соответствии с международными правовыми нормами, экстрадирован в Россию для привлечения к уголовной ответственности. Экстрадиция, осуществленная в тесном взаимодействии с Интерполом, свидетельствует о эффективности международного сотрудничества в борьбе с трансграничной преступностью и о важности принципа неотвратимости наказания. В настоящее время экстрадированный находится под стражей, и в ближайшее время ему будут предъявлены официальные обвинения и проведены дальнейшие следственные действия





Экстрадиция Мошенничество РЖД Аргентина Интерпол

