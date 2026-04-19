Аргентина против возвращения Венесуэлы в MERCOSUR, остальные страны поддерживают

Кабинет министров Аргентины возражает против восстановления полноправного членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке (MERCOSUR), опасаясь конкуренции в энергетической сфере. Остальные государства-участники блока, включая Парагвай, Уругвай и Бразилию, выражают поддержку этой инициативе, создавая дипломатическое напряжение в регионе.

Буэнос-Айрес, 19 апреля - АиФ-Москва. Кабинет министров Аргентины выступает с решительным возражением против восстановления полноценного членства Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке ( MERCOSUR ). Эта позиция идет вразрез с мнением других государств-участников блока, которые, по информации газеты Clarin, настроены более благосклонно к возвращению Каракаса.

Источники сообщают, что после получения сведений о возможном одобрении возвращения Венесуэлы остальными членами MERCOSUR, внешнеполитическое ведомство Аргентины получило распоряжение предпринять все возможные меры для блокирования данной инициативы. Основная причина такого противодействия, согласно публикации, кроется в опасениях аргентинских властей относительно усиления конкуренции в энергетической сфере. Аргентина не желает допустить возобновления членства Венесуэлы, которое было приостановлено в 2016 году, предполагая, что расширение Венесуэлой своих экономических возможностей может негативно сказаться на национальных интересах Аргентины в области энергетики. Ранее, министр промышленности Парагвая Марко Рикельме выразил полную поддержку возвращению Венесуэлы в MERCOSUR, заявив о намерении Парагвая внести это предложение на обсуждение до окончания срока временного председательства в объединении. Стоит отметить, что в июле текущего года председательство в MERCOSUR перейдет к Уругваю. Издание Clarin подчеркивает, что как Монтевидео, так и Бразилиа также разделяют идею о возобновлении членства Каракаса, что создает сложную дипломатическую картину для Аргентины. MERCOSUR, являясь крупнейшим торгово-экономическим объединением в Южной Америке, был основан Аргентиной, Бразилией, Парагваем и Уругваем. В настоящее время в состав блока также входит Боливия, чье вступление было ратифицировано летом 2024 года. Венесуэла стала полноправным членом MERCOSUR в 2012 году, однако ее членство было приостановлено в 2016 году на фоне обвинений в нарушении прав человека и торговых норм со стороны правительства президента Николаса Мадуро. Недавно Соединенные Штаты Америки предприняли шаги по смягчению санкционного режима в отношении ряда венесуэльских банков и правительства страны, что может косвенно повлиять на текущую ситуацию в регионе и на переговорный процесс внутри MERCOSUR. Динамика развития событий вокруг членства Венесуэлы в MERCOSUR отражает многогранные геополитические и экономические процессы, происходящие в Южной Америке. Приостановка членства Венесуэлы в 2016 году была обусловлена комплексом причин, включая политическую нестабильность и вопросы, связанные с соблюдением демократических норм и прав человека. Однако с тех пор ситуация в регионе претерпела изменения, и некоторые страны, в частности, Парагвай, Уругвай и Бразилия, считают, что возвращение Венесуэлы в блок может способствовать укреплению региональной интеграции и экономическому развитию. Позиция Аргентины, напротив, характеризуется прагматизмом и стремлением обезопасить свои экономические интересы, особенно в таком стратегически важном секторе, как энергетика. Учитывая значительные запасы энергоресурсов Венесуэлы, потенциальное восстановление ее полноценного членства в MERCOSUR может привести к перераспределению сил на региональном энергетическом рынке, что вызывает обоснованные опасения у Аргентины. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от дипломатических усилий всех сторон, готовности к компромиссам и способности MERCOSUR адаптироваться к меняющимся условиям, как внутриблоковым, так и внешним, включая влияние международных санкций и политических решений других держав. Оценка материала: Политика, Аргентина, Венесуэла, MERCOSUR





Аргентина Венесуэла MERCOSUR Южная Америка Энергетика

