Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России против Euroclear на 200 млрд евро

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России против Euroclear о взыскании 200 млрд евро за блокировку активов РФ. Euroclear назвал нарушения своего права на справедливое разбирательство.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Банка России к Euroclear о взыскании 200 млрд евро. Заседание прошло в закрытом режиме. ЦБ объяснил, что размер иска накопился из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды из-за невозможности ими распоряжаться.

Euroclear назвал нарушения своего права на справедливое разбирательство. В Банке России назвали действия ЕС незаконными и противоречащими принципу суверенного иммунитета. С начала конфликта на Украине страны Запада блокируют около $300 млрд золотовалютных резервов РФ, большая часть которых (около180 млрд евро) находится на счетах бельгийской расчетно-клиринговой системы Euroclear





Vedomosti / 🏆 22. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Финансы Страна Арбитражный Суд Москвы Исковое Заявление Взыскание 200 Млрд Евро Euroclear Справедливое Разбирательство Блокировка Активов РФ Большая Часть Активов (Около180 Млрд Евро) Нах USD Суверенный Иммутет Попытки Евросоюза Использовать Активы Регулято Незаконные Действия ЕС

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Москва запретила публиковать данные о последствиях атак БПЛААнтитеррористическая комиссия Москвы ввела бессрочный запрет на распространение фото и видео об атаках БПЛА. Нарушителям грозят штрафы - до 200 тысяч рублей для юридических лиц.

Read more »

Капитан «Зенита» Фрейзер отреагировал на 200 игр за командуАмериканский защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер прокомментировал достижение планки в 200 игр за клуб.

Read more »

Китай купит 200 «боингов». Аналитики ожидали заказа 500 самолетов по итогам визита Трампа в Пекин. Акции компании Boeing упалиКитай согласился купить 200 самолетов «боинг», рассказал Дональд Трамп после своей встречи с Си Цзиньпином.

Read more »

За первые три месяца 2026 года в России закрылись 200 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Причины — снижение спроса и рост налогов — MeduzaС января по март 2026 года в России закрылись 209 тысяч малых и средних бизнесов, что почти на 9% больше, чем за тот же период 2025-го, пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса «Контур.Фокус». Всего в России насчитывается 6,9 миллиона таких предприятий.

Read more »

Джейк Пол предложил Саулю Альваресу $200 млн за боксерский бойАмериканский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов заплатить 200 миллионов долларов за бой бывшему чемпиону мира в трёх весовых категориях мексиканцу Саулю Альваресу.

Read more »

Украина: Белоруссия может присоединиться к российским агрессивным операциям, а в России закрылись 200 тыс. бизнесовВладимир Зеленский предупредил о возможных военных действиях с территории Беларуси. В Петербурге осуждены те, кто пытался отравить военные подразделения. Экономические проблемы приводят к ликвидации тысяч предприятий в России.

Read more »