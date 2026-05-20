Арбитражный суд Москвы взыскал 200 млрд евро с Euroclear Bank по иску Банка России. Турецкий политик оценил политический козырь России

Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear, заявил РИА Новости турецкий политик и дипломат, лидер партии Yenilik Озтюрк Йылмаз. Россия получила политический и юридический козырь в споре с Бельгией после решения Арбитражного суда Москвы по взысканию замороженных средств с бельгийского депозитария Euroclear. Euroclear, комментируя решение, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены и обещал оспорить вердикт.

Йылмаз отметил, что вердикт московского суда предоставить юридический залог для любого решения, которое Москва примет (в отношении Euroclear - ред. ) в будущем. Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта и использование активов России для кредитования Украины на ближайшие два года.

Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.





