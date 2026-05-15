Арбелоа сказал Каррерасу получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен...

📆5/15/2026 11:16 AM
Арбелоа, главный тренер «Реала», сказал Каррерасу, защитнику команды, получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе. Испанские игроки «Реала» пренебрежительно называют Арбелоа «конусом». Тренер получил это прозвище во время игровой карьеры, когда играл справа в обороне.

Арбелоа сказал Каррерас у получить тренерскую лицензию, когда защитник «Реала» был недоволен тем, что не выходил в старте (Хосе Феликс Диас). По информации журналиста As Хосе Феликса Диаса, Арбелоа сказал Каррерас у пойти и получить тренерскую лицензию, когда игрок был недоволен тем, что не выходил в стартовом составе.

Арбелоа возглавил команду в январе, сменив Хаби Алонсо. Каррерас вчера сыграл все 90 минут против «Овьедо» (2:0), до этого он трижды подряд оставался в запасе и не выходил на замену. Испанские игроки «Реала» пренебрежительно называют Арбелоа «конусом». Тренер получил это прозвище во время игровой карьеры, когда играл справа в обороне (Маноло Лама)

