Арбелоа о судействе в матче «Реал» - «Бавария»: «Непонятные решения, дисквалификация Тчуамени – это потеря»

📆4/8/2026 2:20 AM
Арбелоа выразил недоумение судейскими решениями в матче Лиги Чемпионов, особенно в отношении желтой карточки Тчуамени и отсутствия удаления за фол на Мбаппе.

Арбелоа выразил недоумение решениями судьи Оливера в матче между «Реалом» и «Баварией», особенно в отношении дисквалификации Тчуамени на ответную игру. Он подчеркнул, что желтая карточка, полученная Тчуамени , кажется ему непонятной, равно как и отсутствие удаления за фол на Мбаппе. Арбелоа отметил, что потеря Тчуамени станет серьезным ударом для команды, но выразил уверенность в наличии достойных замен.

Также были высказаны сомнения относительно справедливости судейских решений, указывая на непоследовательность в оценке одинаковых эпизодов. Обсуждались и другие спорные моменты, такие как прижатая рука Олисе и неоднозначные эпизоды с участием Винисиуса и других игроков. По мнению комментаторов, подобные решения ставят под сомнение объективность судейства в целом и вызывают вопросы к их трактовке правил. Многие болельщики и эксперты выразили недовольство, ссылаясь на явные ошибки и предвзятость, которые, по их мнению, повлияли на ход матча. Были приведены примеры из других лиг, подтверждающие тенденцию к спорным судейским решениям, что вызывает недоумение и усложняет понимание игры.\В комментариях также отмечалась важность соблюдения тренерской этики, в частности, избегания публичных комментариев по поводу работы судей, как это делал, например, Зидан. Подчеркивалось, что подобные высказывания могут быть контрпродуктивными и отвлекать от реальных проблем команды. Кроме того, обсуждались индивидуальные действия игроков, такие как провокации, симуляции и просьбы о карточках, которые, по мнению некоторых, также влияют на восприятие игры и судейские решения. Некоторые комментаторы указывали на двойные стандарты в трактовке правил, когда одним игрокам прощаются нарушения, а другим назначаются карточки за схожие проступки. Дискуссии затронули вопросы о тактике, подготовке к матчу и потенциальном влиянии различных факторов на исход противостояния.\В других новостях отмечались результаты других матчей Лиги Чемпионов. Компани выразил уверенность в способности «Баварии» победить в ответном матче, несмотря на талант «Реала». Диас подчеркнул, что «Бавария» могла забить больше голов. Также были отмечены успехи английских клубов в Лиге Чемпионов, в частности, выход «Арсенала» в следующий раунд. Лунин прокомментировал игру, отметив важность реакции команды на пропущенные голы. Тренер «Спортинга» Боржеш выразил сожаление о проигрыше, вызванном потерей концентрации. Артета, в свою очередь, выразил радость от победы «Арсенала». Все эти события подчеркивают драматизм и непредсказуемость футбольных соревнований, а также высокую значимость каждого матча для команд и болельщиков. Важно отметить вклад вратарей, таких как Нойер, в успешную игру своих команд, а также влияние тактических решений тренеров на ход матчей

Реал Мадрид Бавария Арбелоа Тчуамени Судейство Лига Чемпионов

 

