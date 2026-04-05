Апрельское тепло: радоваться рано? Эксперт предупреждает о заморозках и советует, что сеять

Раннее тепло в апреле может быть обманчивым. Эксперт предупреждает о возможности заморозков и дает советы садоводам о том, что можно посеять в теплицах и когда стоит повременить с высадкой теплолюбивых растений.

Эксперт предостерегает о возможных апрель ских заморозках, несмотря на установившееся тепло. Он отмечает, что хотя температура может достигать 20 градусов, это будет кратковременным явлением. В принципе, для апреля максимальная температура начиная с 7 числа нередко превышает 20 градусов, так что такая погода не является чем-то экстраординарным — такое уже случалось. Но не следует забывать о вероятности резких апрель ских морозов. Теплая погода в апреле радует, но это палка о двух концах.

Раннее тепло может быть губительным для растений, таких как смородина и крыжовник, так как предсказать, какой будет погода в конце месяца и в мае, невозможно. В прошлом году снег выпал 1 мая, и заморозки вполне могут вернуться, поэтому радоваться преждевременно. Эксперт советует воспользоваться теплой погодой для посева в теплицах растений, не боящихся заморозков, таких как редис, лук и салат. Эти культуры окрепнут при более высокой температуре и сохранят свою свежесть и свойства даже при возможном похолодании. Таким образом, к 1 мая можно будет получить достойную зелень в теплицах. Во всем следует искать плюсы и минусы, подчеркивает специалист. \Теплолюбивые растения пока рано высаживать в открытый грунт, так как внезапное похолодание может погубить посадки. Почва еще недостаточно прогрелась, поэтому с высадкой растений лучше повременить. Эксперт напоминает о важности соблюдения законодательства при выращивании растений. За выращивание шалфея предсказателей, конопли, мака и других запрещенных растений грозит штраф до 300 000 руб. и тюремный срок до 8 лет.





