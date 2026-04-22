Апрельские тезисы Карпа: манифест новой цифровой империи?

Анализ заявления основателя Palantir Алекса Карпа, которое многие расценивают как программу построения цифровой диктатуры и заявку на новое мировое лидерство техноэлиты. Обсуждение рисков тотального контроля и необходимости создания собственного технологического суверенитета.

Апрельские тезисы Алекса Карпа, вероятно, станут предметом пристального изучения историков, рассматриваемых как поворотный момент, ознаменовавший начало эпохи цифровой диктатуры. Заявление, сделанное компанией Palantir 20 апреля 2026 года, вызывает ассоциации с революционными манифестами, напоминая работы Ленина или Че Гевары.

Palantir, известная разработкой военного ИИ для различных государственных структур, включая Пентагон и правительство Сальвадора, представила тезисы, которые вызывают серьезные вопросы о будущем свободы и контроля. В центре внимания – тесная связь основателя Palantir, Питера Тиля, с Джеффри Эпштейном, что добавляет тревожный оттенок к происходящему. Карп утверждает, что для выживания цивилизации необходим экономический рост и жесткая сила, а в XXI веке эта сила заключается в программном обеспечении.

Он призывает к введению всеобщей национальной службы, отказываясь от концепции контрактной армии, и открыто заявляет о неравенстве культур, выделяя некоторые как «прогрессивные», а другие как «дисфункциональные». Это заявление, пропитанное духом американского протестантизма, напоминает о концепции Manifest Destiny 2.0. Карп критикует послевоенное «обезвреживание» Германии и Японии, подчеркивая необходимость формирования смыслов и проектов миллиардерами. Он видит в этом заявку на новое лидерство, где техноэлита, подобно PayPal Mafia, объявляет себя новой аристократией, неприкасаемой и обладающей властью.

Цель IT, по мнению Карпа, – не просто разработка программного обеспечения, а создание системы власти, где алгоритмы, большие данные и ИИ-оружие заменят традиционные институты. Он признает несовершенство текущей системы, но уверен в ее постоянном улучшении. Американский военный ИИ уже обкатывается на Украине, интегрированный в систему управления ВСУ Delta, а в США используется в миграционном контроле и полицейском надзоре. Palantir зарабатывает на продаже безопасности через тотальный контроль, имея контракты по всему миру.

Министр финансов США и председатель ФРС срочно созвали глав крупнейших банков Уолл-стрит для обсуждения ситуации. Реакция в сети X была бурной, с обвинениями в «технофашизме» и «корпоративном госперевороте». Однако, несмотря на возмущение, мало что изменится. Техномиллиардеры обладают доступом к огромному объему данных, включая информацию о банковских операциях, правительственных структурах, перелетах и бронированиях.

Техноаристократы будут стремиться к тому, чтобы те, кто не соответствует их представлениям о «правильном» мире, были исключены из цифрового пространства или подвергнуты воздействию «жесткой силы» программного обеспечения. Учитывая широкую сеть контрактов Palantir, через пять лет может стать неважно, кто является президентом США, поскольку власть будет тотально зависеть от техногигантов, не только в США, но и во всем мире. Возникает вопрос о готовности к войне будущего, о наличии собственного суверенного технологического щита и техноэлиты, способной противостоять этой угрозе.

Необходимо осознать масштаб происходящего и предпринять меры для защиты национальных интересов и свободы





